Kaymakam Sezer ve Başkan Demirbaş minik sporcuları ziyaret etti
ANKARA (AA) – Ankara'nın Çubuk ilçesinde Kaymakam Uğur Sezer ve Belediye Başkan Baki Demirbaş, minik sporcularla bir araya gelerek, çalışmalar hakkında bilgi aldı.
Cumhuriyet İlköğretim Okulu'na ait spor salonunda minik sporcularla bir araya gelen Kaymakam Uğur Sezer ve Belediye Başkanı Baki Demirbaş, çalışmaları hakkında bilgi aldı. Sporcularla kahvaltı yapan Sezer ve Demirbaş, sporcuların antrenmanlarını da izledi.
Sporcularla bir arada olmaktan duyduğu memnuniyeti dile getiren Kaymakam Sezer, "Spora olan ilgi geçmiş yıllara nazaran fazlasıyla arttı. Çocuklarımızın spora olan yoğun ilgisi bizleri gerçekten memnun ediyor. Gelecek nesil sporla ilgilendiği için daha sağlıklı olmakla beraber, kötü alışkanlıklardan da uzak duruyor. Bunları gördükçe çalışma motivasyonumuz da artıyor." dedi.
Başkan Demirbaş da gençleri spora teşvik etmek için ellerinden geleni yaptıklarını söyledi. Özellikle Ahmet Koçyiğit gibi kendini gençlere adayan gönüllü antrenörlerin ilçelerinde bulunmasının büyük bir avantaj olduğunu ifade eden Başkan Demirbaş, "Bir taraftan kamu kurum ve kuruluşlarımız bir taraftan ailelerimiz bir taraftan da gönüllü vatandaşlarımız bu işe sahip çıkarsa ilçemizde tüm gençlerimizin elinden tutmuş oluruz. Her geçen gün sporcularımızı sayısının artması bizi sevindiriyor. Bu gençlerimiz tüm ilçemizin gurur kaynağı." diye konuştu.
Sezer ve Demirbaş’ın her fırsatta sporcuları ziyaret etmesinin kendilerine güç verdiğini kaydeden judo antrenörü Ahmet Koçyiğit ise yaptıkları çalışmalar hakkında ve sporcuların elde ettiği başarılar hakkında bilgi verdi.
Hedeflerinin tüm ilçede judo sporunu yaygınlaştırmak ve milli sporcular yetiştirmek olduğunu anlatan Koçyiğit, "Bu sürpriz ziyaret nedeniyle hem sporcularımız hem aileleri hem de bizler çok memnun olduk. Ben maddi manevi her türlü ihtiyacımızı karşılayan Kaymakamımız ve Belediye Başkanımıza teşekkürlerimi sunuyorum. Çubuk'ta keşfedilmeyi bekleyen çok sayıda sporcu gencimiz var. Biz bu gençlerimizi keşfetmeye çalışıyoruz. İlçemizde belirlediğimiz bir hedefimiz var ve inşallah bu hedeflerimize kısa sürede ulaşacağız." ifadelerini kullandı.
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