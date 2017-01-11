Kaymakam Uğur, gazetecilerle bir araya geldi

KONYA (AA)- Kulu ilçe Kaymakamı Mehmet Uğur Arslan, 10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü dolayısıyla basın mensuplarıyla düzenlenen etkinlikte bir araya geldi.

Kaymakam Arslan etkinlikte yaptığı konuşmada, tarafsız, özgür, ilkeli ve basın ahlak kurallarına uyan medyanın çok önemli bir yere sahip olduğunu belirterek, tüm gazetecilerin gününü kutladığını kaydetti.

Etkinliğe ilçe Belediye Başkanı Ahmet Yıldız, Emniyet Müdür Vekili Yahya Et, ilçe Milli Eğitim Müdürü Sultan Ahmet Kaymak ve gazeteciler katıldı.