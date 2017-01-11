Ana Sayfa   >   Genel   >   Kaymakam Uğur, gazetecilerle bir araya geldi

Kaymakam Uğur, gazetecilerle bir araya geldi

11 Ocak 2017 Çarşamba, 19:50

Benzer Konular

10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü
10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü
10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü

KONYA (AA)- Kulu ilçe Kaymakamı Mehmet Uğur Arslan, 10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü dolayısıyla basın mensuplarıyla düzenlenen etkinlikte bir araya geldi.

Kaymakam Arslan etkinlikte yaptığı konuşmada, tarafsız, özgür, ilkeli ve basın ahlak kurallarına uyan medyanın çok önemli bir yere sahip olduğunu belirterek, tüm gazetecilerin gününü kutladığını kaydetti.

Etkinliğe ilçe Belediye Başkanı Ahmet Yıldız, Emniyet Müdür Vekili Yahya Et, ilçe Milli Eğitim Müdürü Sultan Ahmet Kaymak ve gazeteciler katıldı.

"10 Ocak Çalışan Gazeteciler " Günü Kulu İlçe Kaymakamı Mehmet Uğur ARSLAN

Yorum yazın...

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Konyaliyiz.Net - Konya İnternet