Kaymakam Uzunoğlu şehit aileleri ve gazilerle biraraya geldi

SİVAS (AA) – Suşehri Kaymakamı Ender Faruk Uzunoğlu, ilçedeki şehit aileleri ve gazilerle bir araya geldi.



Taşköprü Mahallesi’nde bir kafe de düzenlenen kahvaltı programında, Uzunoğlu, şehit aileleri ve gazilerle bir süre sohbet etti.

Uzunoğlu, şehit ailelerine ve gazilere ülke için gösterdikleri fedakarlıklardan dolayı teşekkür ederek, “Bu memleket vatansa, siz gazilerimiz ve bu vatan için canlarını feda eden şehitlerimizin sayesindedir. Siz gazilerimize ve şehit ailelerimize binlerce teşekkür ediyorum. Kapımız her zaman sizlere açıktır. Ne zaman bir sıkıntınız, derdiniz olursa her zaman yanınızdayız. İnşallah bundan sonra daha sık görüşeceğiz.” diye konuştu.

Programa, ilçe Jandarma Komutanı Binbaşı Ahmet Yavuz, Emniyet Müdür Vekili Başkomiser Beytullah Beytullah Zafer Yüksel, Ülkü Ocakları Eğitim ve Kültür Vakfı Suşehri ilçe Başkanı İsa Kuzpınar, şehit aileleri ve gaziler katıldı.

