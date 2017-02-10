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10 Şubat 2017 Cuma

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Kaymakam Uzunoğlu'nun Oda ziyareti

10 Şubat 2017 Cuma, 18:10

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SİVAS (AA) – Suşehri Kaymakamı Ender Faruk Uzunoğlu, Suşehri Esnaf ve Sanatkarlar Odası Başkanlığını ziyaret etti.

Oda Başkanı Kemal Karakaya tarafından karşılanan Kaymakam Uzunoğlu, odanın çalışmaları ve ilçedeki esnaflar hakkında bilgi aldı.

Esnafların yerleşim yerlerinin ekonomik can damarı olduğunu belirten Uzunoğlu, “Biz kurum amirleri olarak devamlı esnaflarımızın yanındayız. Esnafımız ile yüz yüze bire bir görüşerek dertlerini de zaman zaman dinleyeceğiz ve böylelikle devlet ile vatandaş arasında olan köprüyü daha da güçlendirmiş olacağız. Amacımız bu ilçenin kalkınmasıdır. Kalkınmada o ilçede bulunan esnafların desteğiyle olacaktır.” dedi.

Ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getiren Karakaya da ilçeye yeni atanan Uzunoğlu’nun iadeyi ziyaretinden dolayı kendisine teşekkür etti.

Ender Faruk Uzunoğlu Suşehri ziyaret

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