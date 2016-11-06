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Kaymakam ve eşi, FETÖnün çöpçatan hattıyla evlenmiş

Fetullahçı Terör Örgütünün 15 Temmuz’daki darbe girişimi sonrası 4 çocuk sahibi eski Gönen Kaymakamı Hüseyin Aydınlık açığa küskün, 19 Temmuz’da ise Gönen’de ikamet ettiği Kaymakamlık Konutundan sırra kadem basmıştı.

06 Kasım 2016 Pazar, 18:13
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Fetullahçı Terör Örgütünün 15 Temmuz’daki darbe girişimi sonrası 4 çocuk sahibi eski Gönen Kaymakamı Hüseyin Aydınlık açığa küskün, 19 Temmuz’da ise Gönen’de ikamet ettiği Kaymakamlık Konutundan sırra kadem basmıştı. 3 aydan fazladır firari olan darbeci kaymakam hakkında yakalama kararı çıkartılırken, eşi Öznur Parlak ise 1 Eylül’de Gönen’de tutuklanmıştı. Öznur Parlak’ın, FETÖ’nün evlendirme albümünde isminin geçmesinden nedeniyle tutuklandığı, ifadesinde de Hüseyin Aydınlık ile bir saatlik röportaj sonrasında evlenmeye karar verdiklerini ifade ettiği öğrenildi. 

Güler Kavak

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