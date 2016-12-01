Kaymakam ve vali yardımcıları kararnamesi

ANKARA (AA) – İçişleri Bakanlığınca hazırlanan kararnameyle Eskişehir’in Odunpazarı Kaymakamlığına atanan eski Çubuk Kaymakamı Cemal Şahin, Çubuk’un kendisi ve ailesi için her zaman ayrı bir yere sahip olacağını bildirdi.

Şahin, AA muhabirine yaptığı açıklamada, ilçede yaklaşık 6 yıldır görev yaptığını ve ve vatandaşlarla aile gibi olduklarını söyledi.

Çubuk’un ve halkının kendisinde önemli bir yere sahip olduğunu dile getiren Şahin, şöyle konuştu:

“Çubuk, kadirşinas halkıyla Türkiye’nin çok güzel ilçelerinden biridir. Benim ve ailem için her zaman ayrı bir yere sahip olacaktır. Başkentin tarım, tarihi ve doğal güzelliğiyle öne çıkan bu ilçesinde çok güzel çalışmalarda bulunduk. Başkentin yanı başında ve önemli değerleri bulunan Çubuk’ta ekonomik girdiyi artırmak üzere çeşitli çalışmalar yaptık. Çiçekçilik ve sebzecilik başta olmak üzere örtü altı yetiştiriciliğiyle ilçenin tanıtımına önem verdik.”

Şahin, atandığı Odunpazarı ilçesinde de önemli hizmetler yapmak istediğini ifade etti.