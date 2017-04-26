Kaymakam Yılmaz'dan mahalle ziyaretleri

SİVAS (AA) – Ulaş Kaymakamı Mahmut Sami Yılmaz, Hürriyet, Yeşilyurt ve Esentepe mahallelerinde incelemelerde bulundu.

Mahallelerde incelemelerde bulunan Kaymakam Yılmaz, muhtarlardan bilgi aldı.

Yılmaz, ilçede şiddetli rüzgar sebebiyle çatıları hasar gören evlerde de incelemelerde bulunarak ailelere geçmiş olsun dileklerinde bulundu ve bu konuda gerekli çalışmaların yapılacağını söyledi.

İncelemelerin ardından Kaymakam Yılmaz, eşi Kübra Yılmaz ile birlikte mahallelerdeki hasta, yaşlı ve bakıma muhtaç aileleri ziyaret etti.

Ziyaretlerde Yılmaz’a, İlçe Emniyet Amiri Vekili Abdulkadir Akkaya, İlçe Milli Eğitim Müdürü Cemil Aslan ve diğer ilgililer eşlik etti.