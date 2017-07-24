Kaymakamdan iş adamına vergi teşekkürü

YOZGAT (AA) – Boğazlıyan Kaymakamı Davut Sinanoğlu, ilçede en çok gelir vergisi ödeyen iş adamı Osman Çakır’a teşekkür belgesi verdi.

Sinanoğlu, gelir vergisi sıralamasında Boğazlıyan’da birinci, il genelinde ise ikinci olan iş adamı Osman Çakır’ı makamında kabul etti.

Vatandaşın devlete olan görevlerinden birisinin de vergi ödemek olduğunu belirten Sinanoğlu, şunları söyledi:

“Vergi kalkınmanın temelini oluşturmaktadır. Herkes, mali gücüne göre vergi ödemekle yükümlüdür. Vergi ödemek bir vatandaşlık görevidir. Bu noktada ilçemizden 2016 yılı gelir vergisi rekortmenleri arasında Boğazlıyan birincisi, Yozgat ikincisi olan iş adamımızı tebrik ediyorum.”

Kaymakam Sinanoğlu, kabulde Maliye Bakanı Naci Ağbal imzalı teşekkür belgesini işadamı Osman Çakır’a verdi.

İş adamı Osman Çakır da vergi vermenin önemine değinerek, “Ödediğimiz bu vergiler bizlere tekrar hizmet olarak dönüyor. Maliye Bakanımız Naci Ağbal imzalı teşekkür belgesini almaktan dolayı büyük mutluluk duydum.” dedi.