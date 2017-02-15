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Kaymakamı Uzunoğlu okulda incelemelerde bulundu

15 Şubat 2017 Çarşamba, 18:15

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SİVAS (AA) – Suşehri Kaymakamı Ender Faruk Uzunoğlu, TOKİ Kösedağ Ortaokulu’nda incelemelerde bulundu.

Okul idarecilerinden bilgi alan Uzunoğlu, özel eğitim sınıfında bulunan öğrencilerle sohbet etti.

Öğretmenlerle de bir süre sohbet eden Uzunoğlu, eğitim konusunda hassas olduklarını, ilçede bulunan eğitim yuvalarının birer birer yenilendiğini belirtti.

Amaçlarının iyi bir nesil yetiştirmek olduğunu aktaran Uzunoğlu, “Gerekli tüm imkanları devletimiz bizlere sunuyor. Bizlerin de tek amacı güzel nesiller yetiştirmek, ilçemizin eğitimdeki başarı çıtasını daha iyi yerlere getirmektir.” diye konuştu.

Suşehri

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