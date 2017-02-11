Kaymakamlık Derbent için proje üretecek

KONYA (AA) – Konya’nın Derbent ilçesinde, Kaymakamlık bünyesinde kurulan proje ekibinin ilçe için proje üreteceği bildirildi.

Derbent Kaymakamlığından yapılan yazılı açıklamada, Kaymakamlık bünyesinde ilçeye yeni projeler üretecek bir AR-GE ve proje ekibi kurulduğu belirtildi.

Açıklamada, Kaymakam Aziz Kayabaşı ile Derbent Eğitim ve Kalkınma Derneği (DERKAD) Başkan Yardımcısı Mustafa Acar’ın da katıldığı ilk proje toplantısında, ABD Büyükelçiliği Küçük Hibe Programına iki farklı projeyle başvuruda bulunulması kararının alındığı belirtildi.

Açıklamanın devamında şunlara yer verildi:

“Sosyal Yardımlaşma Vakfımızca Derbent yöresi halısının (DERHAL) yaşatılması ve tanıtılması ve DERKAD tarafından ise bölgemize organik ahşap oyuncak atölyesi kurulması amacıyla iki farklı proje sunulmasını karar altına aldık. Önümüzdeki günlerde çağrıya çıkacak proje ve hibe programları için hangi projelerin hazırlanabileceği de toplantımızda ele alınarak değerlendirilmiştir. Dileyen vatandaşlarımız da gönüllü olarak proje toplantılarımıza katılabilir.”