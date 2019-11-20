Kayseri Basketbol'un yeni transferi Ann Wauters, sağlık kontrolünden geçti
KAYSERİ (AA) – Herbalife Nutrition Kadınlar Basketbol Süper Ligi takımlarından Bellona Kayseri Basketbol'un kadrosuna kattığı Ann Wauters sağlık kontrolünden geçirildi.
Özel bir hastanedeki sağlık kontrolünün ardından basın mensuplarına açıklamalarda bulunan 39 yaşındaki Belçikalı oyuncu Wauters, birkaç yıllık aranın ardından Kayseri'de olmaktan son derece mutlu olduğunu söyledi.
Wauters, Kayseri'de güzel günler geçirdiğini, önemli başarılara imza attıklarını belirterek, şöyle devam etti:
"Burada Avrupa kupasında final oynadık. Takımda bazı oyuncular gitti ama kalan arkadaşlardan tanıdıklarım var. Yeni takım arkadaşlarım olacak, bun için heyecanlıyım. Bugün oyuncu arkadaşlarımla tanışacağım. Umarım bu sene FIBA Avrupa Kupası'nda final oynarız. Kabul edelim ki Türkiye ligi çok zor bir lig. Bazı maçları kazanıp üst sıralara çıkmayı istiyoruz. Bunun için de taraftarımızın desteğini bekliyoruz. Onlar yanımızda olursa daha ileriye gideceğimizi düşünüyoruz."
-
Milli Eğitim Bakanı Selçuk: “Hedefimiz, tüm öğretmenlerimize otizm farkındalığı eğitimi vermek”
-
Sivassporlu Uğur Çiftçi: “Çıkışımızı devam ettirip taraftarımızı mutlu etmek istiyoruz”
-
Kayseri'de Camii Kebir'in kapı üstlerine tente yapılması
-
Mektuplaşarak tanışan öğrenciler okulda buluştu
-
Tarihi Sungurbey Camisi'nin restorasyonu sürüyor
-
Kayseri Basketbol'un yeni transferi Ann Wauters, sağlık kontrolünden geçti
YORUM BIRAK
YORUMLAR
EN ÇOK OKUNANLAR
-
01
ÇUMRA’DAN KONYA’YA KÜLTÜR GEZİSİÇumra Belediyesi’nin 2014 yılında başlattığı “40 Kardeş Eğitim ve Kültür Gezileri” devam ediyor. Konuyla ilgili olarak açıklama yapan Çumra Belediye Başkanı Dr.Mehmet Oğuz, gençlere yönelik projeleri olduğunu anlattı. Oğuz, “Bu projelerimizden biri de lise düzeyi ve 12. lifeproof iphone 7 phone cases sınıf öğrencilerini öncelikli olarak kapsayan 40 Kardeş Eğitim ve Kültür Gezileriydi. iphone 7 […]
-
02
Sağlık Bakan Yardımcısı Öğütken:KONYA (AA) – Sağlık Bakan Yardımcısı Ahmet Baha Öğütken, organ bağışının yetersiz olması nedeniyle her yıl yaklaşık 3 bin kişinin hayatını kaybettiğini söyledi. Ögütken, Konya Şeker Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi (Torku) çalışanlarının organ bağışına vermiş olduğu katkı dolayısıyla düzenlenen ödül töreninde, Türkiye’de organ nakli çalışmalarının verimliliğini arttırmak amacıyla 2000’li yılların başlarında bakanlığın koordinasyonu ve […]
-
03
Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanı Ahmet Eşref Fakıbaba:“YEMEDİĞİM BİR ETİ BAŞKASINA YEDİRMEM”Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanı Ahmet Eşref Fakıbaba, Bakanlık tarafından Avrupa’dan ithal edilen etin helal olmadığı yönündeki tartışmalara, “Ben yemediğim bir eti başkasına yedirmem” diye cevap verdi. Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanı Ahmet Eşref Fakıbaba, Bakanlık tarafından Avrupa’dan ithal edilen etin helal olmadığı yönündeki tartışmalara, “Ben yemediğim bir eti başkasına yedirmem” diye cevap verdi. “Bizim […]
-
04
Spor Toto Süper LigSpor Toto Süper Lig’in 22.
-
05
Konya-Antalya yolunda ulaşıma kar engeliİç Anadolu’yu Akdeniz’e bağlayan en kısa yol konumundaki Konya-Antalya yolunda akşam saatlerinde başlayan kar yağışı sonrası ulaşım güçlükle sağlanabildi.