Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Büyükkılıç: “Pastırma denilince akla gelen şehir Kayseri'dir”
KAYSERİ (AA) – Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç, pastırma satan esnafı ziyaret ederek, "Pastırma denilince akla gelen şehir Kayseri'dir." dedi.
Vali Şehmus Günaydın ile Cumhuriyet Mahallesi’ndeki pastırmacı esnafını ziyaret eden Başkan Büyükkılıç, vatandaşlara pastırma ikram etti.
Başkan Büyükkılıç, pastırma denince akla Kayseri'nin geldiğini ve bu konuda hiçbir il ile karşılaştırılamayacağını söyledi.
Esnaf ziyareti sırasında basın mensuplarının sorularını da cevaplayan Büyükkılıç, pastırma denilince akla gelen tek şehrin Kayseri olduğunu belirtti.
Pastırmanın Kayseri ürünü olduğunu vurgulayan Büyükkılıç, şunları kaydetti:
"Pastırma Kayseri'de yapılır, Kayseri'den götürülür ve Kayseri'den ihraç edilir. Pastırma Kayseri pastırması ve diğerleri diye sınıflandırılabilir. Biz kendi ürünümüze sahip çıkmayı önemsiyoruz. Pastırma yiyecekseniz Kayseri'den almanız gerekir diye iddialı bir şekilde konuşuyoruz. Sayın Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'ın konumunu kimsenin istismar etmeye ne bizim ne de bir başkasının hakkı yoktur. Cumhurbaşkanımız 20 yıldır bir başka şehrin pastırmasını yiyorsa 40 yıldır da Kayseri'nin pastırmasını yiyordur. Zaten o konumda olan büyüklerimiz hiçbir zaman şehirleri birbiriyle mukayese etmez ve yarıştırmaz. Biz şunu iddia ediyoruz, pastırma denilince akla gelen şehir Kayseri'dir."
Büyükkılıç ayrıca pastırmanın üretimi kadar tanıtımının da önemli olduğunu vurguladı.
Vali Şehmus Günaydın da pastırmanın Kayseri'nin tanıtımı için çok önemli olduğunu ve Türkiye başta olmak üzere dünyanın her yerinde tanıtmak istediklerini ifade etti.
Kayseri'nin bütün değerlerinin önem taşıdığını aktaran Günaydın, Kayseri ekonomisine katkı sağlayacak her türlü ürünü değerlendireceklerini kaydetti.
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