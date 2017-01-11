Kayseri Büyükşehir Belediyesi dergi çıkaracak

KAYSERİ (AA) – Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Çelik, Kayseri’yi ulusal ve uluslararası alanda tanıtmak için yoğun bir çalışma başlattıklarını söyledi.

Başkan Çelik, kentteki basın mensuplarıyla Anadolu Harikalar Diyarı’nda bulunan Harikalar Sofrası’nda bir araya geldi.

Gazetecilerin 10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü’nü kutlayan Çelik, basın mensuplarının toplumun bilinçlenmesi anlamında yaptıkları çalışmaların bu mesleği kutsal kıldığını söyledi.

Kayseri’nin birçok şehrin gıptayla baktığı bir yer olduğunu ifade eden Çelik şöyle devam etti:

“5 bin yıllık bir medeniyet üzerinde yaşıyoruz. Yüzlerce tarihi eserimiz, Allah vergisi Erciyes’imiz, hepsi birbirinden güzel doğal güzelliklerimiz var. Kapadokya’nın başkentiyiz. Lezzetli ve zengin bir mutfağımız, Mimar Sinan, Seyyid Burhaneddin gibi önemli değerlerimiz, güçlü müteşebbislerimiz var. Bunlara rağmen hak ettiğimiz algıyı oluşturamıyoruz. Şehri yönetmek ve bu şehrin kaygısını çekmek sadece fiziki yatırımlarla olmuyor.

Bu anlamda Kayseri’yi en tanınmış şehirlerden birisi yapmak için çalışmalara başladık. Bu şehri hak ettiği yere getirmek istiyoruz. Bunun için ortak akıl toplantısı yaptık. Valilik ve ilgili olabileceğini düşündüğümüz tüm kurumları davet ettik. Profesyonel bir firma ile çalışıyoruz. Bir yol haritası belirleyerek çalışmalara başladık. Şunun unutulmaması gerekir ki, şehrin marka değerini artırırsanız, şehirdeki ürünlerin tamamının marka değerini artırırsınız.”

Kayseri’nin tanıtılmasına yönelik ilk ürün olarak “Şehir Kültür Sanat” dergisini çıkardıklarını ifade eden Çelik derginin ilk sayısını tanıttı.

Ayrıca kaliteli ve birinci sınıf bir dergi hazırladıklarını ifade eden Çelik şunları kaydetti:

“Doğru ürünü doğru ürünlerle tanıtmak için kaliteli materyaller hazırlayacağız. Dergimiz de bunlardan biri. Belediye ya da propaganda dergisi değil. Seçim odaklı değil şehir odaklı bir dergi. İlk etapta 15 bin adet basıldı. Şehirde insan yoğunluğu bulunan yerlere dağıtacağız.

Ayrıca şehirlerarası otobüslerde de bu dergimiz olacak. Derginin ikinci sayısı İngilizce olarak da çıkacak ve otellerin odalarında bulunacak. Yurt dışı elçiliklerimiz ve konsolosluklara da göndereceğiz. ‘Derdiniz varsa derginiz olur’ sloganı ile aylık çıkaracağımız bu derginin yanı sıra ‘Düşünen Şehir’ adıyla araştırma yazılarının bulunacağı üç aylık bir dergi daha çıkaracağız. Her iki dergimiz de şehrin kültür hayatına yeni bir soluk getirecek.”