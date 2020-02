Kayseri Büyükşehir Belediyesinden amatör spor kulüplerine destek

KAYSERİ (AA) – Kayseri Büyükşehir Belediyesi tarafından amatör spor kulüplerine eşofman hediye edildi.

Büyükşehir Belediyesi Meclis Salonu'ndaki törende konuşan Amatör Spor Kulüpleri Federasyonu (ASKF) Genel Başkanı Musa Soykarcı, Kayseri'de federasyona bağlı 123 amatör kulübün bulunduğu ve bunların 69'unun futbol, geri kalanın da diğer branşlarda faaliyet gösterdiğini söyledi.

Yaklaşık 8 bin amatör sporcunun bulunduğu camianın büyük bir aile olduğunu vurgulayan Soykarcı, "İkinci amatör kümedeki takımların idmanlarını izlerken çocukların kıyafetlerinin yetersiz olduğunu gördüm. Bunu Büyükşehir Belediye Başkanımıza ilettik. Kendisi derhal malzeme alımını sağladı ve bugün dağıtıyoruz. Kendisine amatör sporlara verdiği destekten dolayı çok teşekkür ediyorum." dedi.

Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Büyükkılıç ise hem kendilerinin hem de ilçe belediyelerinin amatör sporlara destek verdiğini vurgulayarak, Kayseri'nin spor altyapısının gözardı edilmeyecek kadar iyi olduğunu söyledi.

Büyükkılıç, "Her alanda olduğu gibi spor alanında da şehrin dinamikleriyle görüşme halindeyiz. El birliğiyle, dayanışma ile her işin üstesinden gelebiliriz. Amatör kulüplerimize her sezon öncesinde destek veriyoruz. Bu malzeme desteğimiz ara gazı oldu. Spora verdiğimiz her zaman devam edecek." diye konuştu.

Konuşmaların ardından Başkan Büyükkılıç ve protokol üyeleri eşofmanları sporculara dağıttı.

Buradaki programın ardından Başkan Büyükkılıç ve protokol üyeleri, KAYMEK tarafından hazırlanan "Osmanlı Padişahlarının Tuğraları" isimli serginin açılışını gerçekleştirdi.