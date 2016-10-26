Kayseri Büyükşehirden okullara 10 bin top

KAYSERİ (AA) – Kayseri Büyükşehir Belediyesi tarafından Okullar Sporla Dolsun Projesi kasamında 300 ortaöğretim okulu için futbol, voleybol ve basketbol branşlarında 10 bin top temin edildi.

Kayseri Büyükşehir Belediyesince Okullar Sporla Dolsun Projesi kapsamında satın alınan topların, okullara dağıtımı için Cumhuriyet Meydanı’nda tören düzenlendi.

Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Çelik, törende yaptığı konuşmada, gelecek nesillerin bedenen ve zihnen daha sağlıklı olabilmesi için eğitim ve spora destek vermeye devam edeceklerini belirtti.

Huzurlu ve sağlıklı bir nesil için sporun bir hayat tarzı haline getirilmesi gerektiğini vurgulayan Çelik, şunları söyledi:

“Bunun yolu, imkanları artırmak ve fiziksel aktiviteleri cazip hale getirmekten geçiyor. Bu iki noktayı dikkate alarak halkı spor alanlarına çekecek önemli çalışmalar yaptık. Bu çalışmaların meyvesini de almaya başladığımızı sevinçle söyleyebilirim. Örneğin, büyükşehir belediyemiz bünyesindeki Spor A.Ş.’miz tarafından açılan yaz kurslarından bu yıl 11 bin öğrencimiz faydalandı. 7-15 yaş grubunda 11 bin öğrenciye 10 merkezde ve 18 farklı branşta eğitimciler nezaretinde spor yapma imkanı sağladık. 11 bin öğrenci bir spor branşında kendilerini geliştirme imkanı buldu.” dedi.

Çelik, tüm bu desteklerin yanında okullarda sporu geliştirmek için yeni bir projeyi hayata geçirdiklerini dile getirerek, “Şehrimizde bulunan ortaöğretim düzeyindeki 300 okulun spor malzemesi ihtiyaçlarını karşılamak üzere toplam 10 bin futbol, voleybol ve basketbol topunu okullarımıza teslim edeceğiz. Bu çalışmamız da bugüne kadar yapmış olduğumuz pek çok çalışma gibi örnek bir proje olacak.” diye konuştu.

Öğrencilere de seslenen Çelik, “Geçmişte okullarımızda spor yapılabilecek tesisler yoktu, oyun oynayabileceğimiz tek bir top da. Geçmiş geride kaldı. Sizlerin artık pek çok imkanınız var. Bu imkanları en güzel şekilde değerlendirin. Sporu da en güzel şekilde yapın, derslerinize de en güzel şekilde çalışın. Çünkü sizler bu ülkenin, tek vatanımızın geleceğisiniz.” tavsiyesinde bulundu.

Çelik, konuşmasının ardından 300 okul için temin edilen futbol, voleybol ve basketbol branşlarında 10 bin topun temsili olarak dağıtımını yaptı.