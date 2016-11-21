Kayseri Erciyesspor kapanmanın eşiğinden döndü

KAYSERİ (AA) – Spor Toto 2. Lig Kırmızı Grup’ta mücadele eden ve yaşadığı yönetim krizi nedeniyle kayyum atanan Kayseri Erciyesspor, olağanüstü kongrede kulüp çalışanları ve bir grup gönüllünün yönetime aday olmasıyla tasfiye edilmenin eşiğinden döndü.

Kulüp tesislerindeki kongrede delegeler tarafından kayyum heyetinde bulunan ve daha önce Kayseri Erciyesspor’da sportif direktörlük yapan Nuhkan Rüzgar, başkanlığa seçildi.

Rüzgar’ın listesinde Rıfat Dayıoğlu, Şahin Göksu, Furkan Milli, Yavuz Soner Coşkun, Gökhan Göksu, Oğulcan Karahan, Selahattin Sözduyar ve Serkan Göksu yer aldı.

Kongre sonunda gazetecilere açıklama yapan Rıfat Dayıoğlu, kulübe kimsenin sahip çıkmaması üzerine yönetime aday olduklarını söyledi. Kulübün kapatılıp tasfiye edilmemesi için bu kararı aldıklarını dikkati çeken Dayıoğlu, kendilerine destek olunmasını istedi.

– Kongre süreci

Tarihinde UEFA Kupası’nda oynama başarısı bulunan Kayseri Erciyesspor’da 30 Mayıs’taki olağan genel kurul, çoğunluk sağlanamadığı için ertelenmiş, 25 Temmuz’daki olağan genel kurulda da az sayıdaki delege tarafından Ziya Eren başkanlığa seçilmişti.

Başkan Eren ve yönetim kurulu, gerekli desteği göremedikleri gerekçesiyle olağanüstü kongre kararı almıştı. 13 ve 20 Ağustos’ta yapılan olağanüstü kongrelerde aday çıkmayınca Kayseri Erciyesspor yönetimine Kayseri 2. Sulh Hukuk Mahkemesince kayyum atanmıştı. Kayyum heyeti tarafından 14 Kasım’a alınan olağanüstü kongre, katılım olmadığı için bugüne ertelenmişti.

Bugünkü kongrede aday çıkmaması durumunda kulübün mahkeme kararıyla kapatılarak tasfiye edilmesi bekleniyordu.