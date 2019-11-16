KAYSERİ (AA) – Kayseri Büyükşehir Belediyesince düzenlenen Kayseri Gastronomi Turizmi Çalıştayı başladı.

Kentin hem lezzetlerini tanıtmak hem de mutfağının yol haritasını çizmek amacıyla bir otelde gerçekleştirilen çalıştayın açılışında konuşan Vali Şehmus Günaydın, bugün Kayseri'nin turizm anlamında tarihi bir gün yaşandığını, Soğanlı Vadisi'nden sıcak hava balonlarının yükseldiğini söyledi.

Turizmin gün geçtikçe çeşitlendiğine dikkati çeken Günaydın, Kayseri'nin sahip olduğu avantajlardan yeterince yararlanamadığını ancak ortaya konan çabaların sonuçlarının ileride alınacağına inandığını belirtti.

AK Parti Kayseri Milletvekili Taner Yıldız da her ülkenin, milletin lezzetlerinin tarihi ve kültürel bağlarıyla, coğrafyasıyla doğru orantılı olduğunu dile getirdi. Bu tür etkinlikler yapılırken israfın da önüne geçilmesi gerektiğinin altını çizen Yıldız, "Dünyada 805 milyon yetersiz beslenen insan var. Meyve ve sebzemizin dörtte biri israf ediliyor. Dünya artık obezite gibi bir sorunla karşı karşıya." dedi.

Büyükşehir Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç da bugün ilk kez Kapadokya'nın uzantısı olan ve benzer özellikler taşıyan Soğanlı Vadisi'nde sıcak hava balonlarının havalandığını, bunun heyecanını yaşadıklarını aktardı. Kayseri'nin gastronomi turizminden hak ettiği payı almasını istediklerini ifade eden Büyükkılıç, şöyle konuştu:

"Bu çalıştayda farklı şehirlerden gelen şeflerimizin de vereceği destekle Kayseri'de babaannelerimizden kalma lezzetler paylaşılacak. Önümüzdeki dönemde de bir kongre yapacağız. Kayseri'nin çeşitli medeniyetlere ev sahipliği yaptığını söylüyoruz. Aynı zamanda Niğde, Nevşehir, Yozgat, Kırşehir, Sivas, Malatya, Adana ve Kahramanmaraş'ı da göz ardı edemeyiz, biz bir hinterlandız. Şanlıurfa'mızı, Gaziantep'i kıskanmıyoruz, Hatay'ı, Afyon'u kıskanmıyoruz ama bundan sonra Kayseri bu yarışta en önde olacak, bunu iddia ediyoruz. Kısnık da değiliz, kıskanç da değiliz, herkes bu lezzetleri tatsın istiyoruz. Kabak çekirdeğinin çerezlik olanının yüzde 40’ı Tomarza ve Develi ilçelerimizde üretiliyor. Gilaburu meyvemiz Akkışla, Bünyan ve Gesi'de yaygın. Gilaburu antioksidan içerir, böbrekteki taşı parçalar. Koramaz Vadisi, Kapuzbaşı Şelaleleri, Erciyes, Sultan Sazlığı, yüksek irtifa spor merkezimiz Ali Dağı, bunlar sayabildiğimiz değerlerimizden bazıları. Bugün burada iyi niyetle atılan bir adım var, yanlışlarımız, hatalarımız olabilir ama kastımız kesinlikte yoktur. Bu şehrin güzelliklerini paylaşmak asli görevimizdir."

Kayseri Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Kurtuluş Karamustafa ise "Kayseri Mutfağı ve gastronomi-durum tespiti" konulu sunum yaptı.

Çalıştaya katılan şef Cüneyt Asan da Kayseri mutfağının zenginliğine dikkati çekerek "O kadar çok kültür, halk geçmişte burada yaşamış ki bu halklar kendi kültürünü, çeşitliliğini, baharatlarını, lezzetlerini getirmiş. Burada birbirleriyle paylaşmışlar. Sonucunda da hepsini bir tencerede buluşturmuşlar. O mükemmel lezzet ortaya çıkmış. Kayseri, inanılmaz derecede yemek zenginliğine sahip." ifadelerini kullandı.

Konuşmaların ardından Büyükşehir Belediye Başkanı Büyükkılıç, protokol üyelerine mutfak önlüğü ve mutfak bıçağı hediye etti.

İki gün sürecek çalıştay, şeflerin sunumları ve atölye etkinlikleriyle devam edecek.