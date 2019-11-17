Kayseri Gastronomi Turizmi Çalıştayı sona erdi
KAYSERİ (AA) – Kayseri Büyükşehir Belediyesince düzenlenen Kayseri Gastronomi Turizmi Çalıştayı ikinci gün etkinlikleriyle tamamlandı.
Kentin hem lezzetlerini tanıtmak hem de mutfağının yol haritasını çizmek amacıyla bir otelde gerçekleştirilen çalıştayın ikinci gününde gastronomi turizminde kadın kooperatiflerin ve festivallerin önemi anlatıldı.
Ünlü şefler tarafından Kayseri mutfağının lezzetlerinin ele alındığı çalıştay, vatandaşlar tarafından da yoğun ilgi gördü.
Büyükşehir Belediyesi Kültür ve Sosyal İşler Daire Başkanı Salih Özgöncü, AA muhabirine, 2 gün süren çalıştayın oldukça verimli geçtiğini söyledi.
Kayseri lezzetlerinin ülke sınırlarını aşması için çalıştıklarını ifade eden Özgöncü, şunları kaydetti:
"Türkiye gündeminde 2 gün boyunca Kayseri'nin yemekleri konuşuldu. Bizim amacımız Kayseri'nin ileride gastronomi haritasını çizmekti. Belediye Başkanımız Memduh Büyükkılıç'ın öncülüğünde gelecek yıl Pastırma Yazı Festivali ile çalışmalarımızı taçlandıracağız. Bizim de amacımız bunu sürekli hale getirip her yıl aynı tarihte yaparak, tur operatörlerinin programına girmek, şehre gelen turistleri Kayseri'de tutmak, yöresel lezzetleri tattırmak. Aynı zamanda esnafımızın daha fazla iş yapmasını sağlamak ve Kayseri'mizin tanıtımına katkıda bulunmak. Özellikle ünlü şeflerden, "Mantı denilince akla ilk Kayseri geliyor. Pastırma denilince akla ilk Kayseri geliyor" gibi güzel söylemler aldık. Bu bizi mutlu ediyor."
Yemek uzmanı Sahrap Soysal da Kayseri mutfağının keşfedilmeyen bir çok yemeğinin bulunduğunu söyledi.
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