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10 Kasım 2016 Perşembe

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Kayseri heyeti, MÜSİAD EXPO Fuarı'nda

10 Kasım 2016 Perşembe, 14:45
Kayseri heyeti MÜSİAD EXPO Fuarı'na katıldı

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KAYSERİ (AA) – Kayseri’de, belediye başkanları ve iş adamlarından oluşan bir heyet, İstanbul’da düzenlenen MÜSİAD EXPO Fuarı’na katıldı.

MÜSİAD Kayseri Şubesinin ev sahipliğinde İstanbul’a giden heyet, CNR EXPO’da düzenlenen ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın katılımıyla kapılarını açan 16. MÜSİAD EXPO’yu gezdi.

Açılış programına katılan Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Çelik, Melikgazi Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç, Kocasinan Belediye Başkanı Ahmet Çolakbayrakdar, Talas Belediye Başkanı Mustafa Palancıoğlu, Hacılar Belediye Başkanı Doğan Ekici, Kayseri Sanayi Odası Başkanı Mehmet Büyüksimitçi, MÜSİAD Kayseri Şube Başkanı Nedim Olgunharputlu ve iş adamları, fuarda bulunan Kayseri firmalarının stantlarını ziyaret etti.

expo MÜSİAD

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