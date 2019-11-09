Kayseri Küçük Millet Meclisi kasım ayı toplantısı yapıldı

KAYSERİ (AA) – Kayseri Gönüllü Kültür Kuruluşları Derneği tarafından düzenlenen Kayseri Küçük Millet Meclisi kasım ayı toplantısı gerçekleştirildi.

Toplantıda genel gündem olarak Barış Pınarı Harekatı ve neticeleri, yerel gündem olarak da Kayseri'de yaşayan mülteciler ve sorunları konuşuldu.

Kocasinan Belediyesi Meclis Salonundaki toplantıya konuşmacı olarak katılan Erciyes Üniversitesi Öğretim Üyesi Doç. Dr. Gökhan Bolat, Türkiye'nin 1. Dünya Savaşından sonra karşısına çıkan güvenlik kaygılarına müdahale ettiği belirtti.

Gelişmiş ülkeler operasyon halindeyken orada bulunan muhalefet ya da karşıt görüşün bile devletinin yanında yer aldığını vurgulayan Bolat, "Türkiye'de operasyon devam ederken devlet bütünlüğünü destekleyen duruş yerine maalesef operasyonu zedeleyici ona halel getirici bir takım beyanatlar olmakta. Güney sınırımızda güvenliğimiz açısından tehlikeli olaylar olurken Türkiye'nin esas nokta olarak alması gereken şey siyasal farklılıklar değil, devletin bekası, devletin çıkarlarıdır." ifadelerini kullandı.

Rafet Ural'ın moderatörlüğünü yaptığı toplantıya, Kayseri Gönüllü Kültür Kuruluşları Derneği Başkanı Ahmet Taş ve meclis üyeleri katıldı.