Kayseri Küçük Millet Meclisi kasım ayı toplantısı yapıldı
KAYSERİ (AA) – Kayseri Gönüllü Kültür Kuruluşları Derneği tarafından düzenlenen Kayseri Küçük Millet Meclisi kasım ayı toplantısı gerçekleştirildi.
Toplantıda genel gündem olarak Barış Pınarı Harekatı ve neticeleri, yerel gündem olarak da Kayseri'de yaşayan mülteciler ve sorunları konuşuldu.
Kocasinan Belediyesi Meclis Salonundaki toplantıya konuşmacı olarak katılan Erciyes Üniversitesi Öğretim Üyesi Doç. Dr. Gökhan Bolat, Türkiye'nin 1. Dünya Savaşından sonra karşısına çıkan güvenlik kaygılarına müdahale ettiği belirtti.
Gelişmiş ülkeler operasyon halindeyken orada bulunan muhalefet ya da karşıt görüşün bile devletinin yanında yer aldığını vurgulayan Bolat, "Türkiye'de operasyon devam ederken devlet bütünlüğünü destekleyen duruş yerine maalesef operasyonu zedeleyici ona halel getirici bir takım beyanatlar olmakta. Güney sınırımızda güvenliğimiz açısından tehlikeli olaylar olurken Türkiye'nin esas nokta olarak alması gereken şey siyasal farklılıklar değil, devletin bekası, devletin çıkarlarıdır." ifadelerini kullandı.
Rafet Ural'ın moderatörlüğünü yaptığı toplantıya, Kayseri Gönüllü Kültür Kuruluşları Derneği Başkanı Ahmet Taş ve meclis üyeleri katıldı.
-
Kayseri Küçük Millet Meclisi kasım ayı toplantısı yapıldı
-
El ve ayak büyümesinin sebebi akromegali hastalığı olabilir
-
İZDES ile vatandaşın memnuniyeti hedefleniyor
-
“Piyasada tutunmak üretim ve pazarlamada dürüstlükle mümkün”
-
Ankara'da otopark ücretlerine zam teklifi gündeme alınmadı
-
Sivas Ticaret ve Sanayi Odası meclis toplantısı yapıldı
YORUM BIRAK
YORUMLAR
EN ÇOK OKUNANLAR
-
01
ÇUMRA’DAN KONYA’YA KÜLTÜR GEZİSİÇumra Belediyesi’nin 2014 yılında başlattığı “40 Kardeş Eğitim ve Kültür Gezileri” devam ediyor. Konuyla ilgili olarak açıklama yapan Çumra Belediye Başkanı Dr.Mehmet Oğuz, gençlere yönelik projeleri olduğunu anlattı. Oğuz, “Bu projelerimizden biri de lise düzeyi ve 12. lifeproof iphone 7 phone cases sınıf öğrencilerini öncelikli olarak kapsayan 40 Kardeş Eğitim ve Kültür Gezileriydi. iphone 7 […]
-
02
Sağlık Bakan Yardımcısı Öğütken:KONYA (AA) – Sağlık Bakan Yardımcısı Ahmet Baha Öğütken, organ bağışının yetersiz olması nedeniyle her yıl yaklaşık 3 bin kişinin hayatını kaybettiğini söyledi. Ögütken, Konya Şeker Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi (Torku) çalışanlarının organ bağışına vermiş olduğu katkı dolayısıyla düzenlenen ödül töreninde, Türkiye’de organ nakli çalışmalarının verimliliğini arttırmak amacıyla 2000’li yılların başlarında bakanlığın koordinasyonu ve […]
-
03
Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanı Ahmet Eşref Fakıbaba:“YEMEDİĞİM BİR ETİ BAŞKASINA YEDİRMEM”Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanı Ahmet Eşref Fakıbaba, Bakanlık tarafından Avrupa’dan ithal edilen etin helal olmadığı yönündeki tartışmalara, “Ben yemediğim bir eti başkasına yedirmem” diye cevap verdi. Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanı Ahmet Eşref Fakıbaba, Bakanlık tarafından Avrupa’dan ithal edilen etin helal olmadığı yönündeki tartışmalara, “Ben yemediğim bir eti başkasına yedirmem” diye cevap verdi. “Bizim […]
-
04
Spor Toto Süper LigSpor Toto Süper Lig’in 22.
-
05
Konya-Antalya yolunda ulaşıma kar engeliİç Anadolu’yu Akdeniz’e bağlayan en kısa yol konumundaki Konya-Antalya yolunda akşam saatlerinde başlayan kar yağışı sonrası ulaşım güçlükle sağlanabildi.