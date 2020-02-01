Kayseri küçük Millet Meclisi'nde “deprem” tartışıldı

KAYSERİ (AA) – Kayseri küçük Millet Meclisi'nde "Türkiye ve Deprem" konusu ele alındı.

Kocasinan Belediyesi Meclis Salonu'nda gerçekleştirilen etkinliğe eski Jeoloji Mühendisleri Odası Kayseri İl Temsilcisi Adnan Evsen ile Hukukçular Derneği Kayseri İl Temsilcisi avukat Durdu Mehmet Yalçın katıldı.

Evsen, yaptığı konuşmada,Türkiye'nin deprem riskiyle yaşadığını belirterek, vatandaşların sağlam zeminlere ev yaptırmaları konusunda uyardı.

En fazla depremin Kuzey Anadolu fay hattında meydana geldiğini belirten Evsen, Erciyes Dağı ve Mersin arasındaki Ecemiş fay hattının 6 ve 6,5 arasındaki büyüklükte oluşturacağı depremlerin de unutulmaması gerektiğini vurguladı.

7 değerindeki depremin 32 milyon ton atom bombasının tahribatıyla eş değer olduğunu belirten Evsen, şunları kaydetti:

"Konuştuğumuz zaman bile deprem oluyor ama biz bunu fark etmiyoruz. İnsanlar 3 büyüklüğüne kadar olan depremleri hissetmez. 3 büyüklüğü sonrası deprem kendini hissettirmeye başlar. 3 büyüklüğündeki deprem 29 bin ton, 5 büyüklüğündeki deprem 32 bin ton, 7 büyüklüğündeki deprem 32 milyon ton, 7.5 büyüklüğündeki deprem 160 milyon ton, 8 ve 12 arasındaki depremde 160 trilyon ton atom bombasının tahribatına eş değerdir. Zaten 8'in üstündeki depremler dünyayı ikiye parçalıyor. Dünya üzerinde plakalar var ve bu plakalar sabit değil. Yerinde durmuyor. Türkiye de yerinde durmuyor. Sürekli olarak hareket ediyor. Türkiye'nin üzerinde hemen güneyimizde Afrika ve Arap plakaları var. Kuzeyimizde de Karadeniz ve Avrasya plakaları var. Güneydeki ve Kuzeydeki plakalar Türkiye'yi bir kıskaç gibi arada sıkıştırıyor. Bu sıkışmayla batıya doğru Anadolu plakası her yıl 2,5 santimetre ilerliyor. Biz Kayserili vatandaşlar olarak senede 2,5 santimetre Yunanistan'a doğru gidiyoruz. Kıtasal kabukla beraber gidiyoruz. Hem güneyden hemde kuzeyden oluşturulan sıkışmalar Türkiye'deki depremlerin oluşmasına sebebiyet veriyor."

Avukat Durdu Mehmet Yalçın ise İstanbul Sözleşmesi hakkında katılımcılara bilgi verdi.