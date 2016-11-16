Kayseri merkezli FETÖ/PDY operasyonu

KAYSERİ (AA) – Kayseri merkezli 12 ilde, Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması’na (FETÖ/PDY) yönelik soruşturma kapsamında gözaltına alınan 44 kişiden 17’si daha adliyeye sevk edildi.

Kayseri Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince yürütülen soruşturma çerçevesinde, Kayseri ile Ankara, Adıyaman, Bursa, Elazığ, Yozgat, Konya, Bitlis, Ordu, İstanbul, Sakarya ve Aksaray’da gözaltına alınan 44 zanlıdan 17’sinin daha emniyetteki işlemleri tamamlandı.

Kayseri Eğitim ve Araştırma Hastanesinde sağlık kontrolünden geçirilen zanlılar, adliyeye sevk edildi.

Soruşturma kapsamında dün adliyeye sevk edilen 20 kişiden, örgütün “SGK bölge imamı” olduğu belirlenen Hüdaverdi Yüksel ile Sefer Çolakoğlu, Ümit Altınok ve Mustafa Balaban tutuklanmış, 16 zanlı da adli kontrol şartıyla serbest bırakılmıştı.