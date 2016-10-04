Kayseri merkezli FETÖ/PDY operasyonu

– Kapatılan bazı dernek, özel sağlık merkezleri ve sendikaların yöneticisi 78 kişinin yakalanmasına yönelik 6 ilde operasyon başlatıldı

KAYSERİ (AA) – Kayseri merkezli 6 ilde, Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması (FETÖ/PDY) soruşturması kapsamında kapatılan bazı dernek, özel sağlık merkezleri ve sendikaların yöneticisi 78 kişiye yönelik operasyon başlatıldı.

Örgütle irtibatı ve iltisakı olduğu, milli güvenliğe tehdit oluşturduğu iddiasıyla kapatılan Kayseri Gönüllü Eğitimciler Derneği, Kayseri Çevre Eğitim Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Derneği, Yemliha ve Mahzemin Eğitim Kültür Sosyal Yardımlaşma Derneği, Kılıçaslan Eğitim Kültür Sosyal Yardımlaşma Derneği, Kayseri Özel Göz Sağlık Hizmetleri Sanayi ve Ticaret AŞ, Özel Hacettepe Romatizmal Hastalıklar ve Fizik Tedavi Rehabilitasyon Sağlık Merkezi Sanayi Ticaret Limited Şirketi, Aktif Eğitimciler Sendikası ve Ufuk Sendikası yöneticilerinden 110 kişi hakkında gözaltı kararı verildi.

Zanlılardan 32’si hakkında daha önceki soruşturmalar kapsamında işlem yapıldığı ve 18’inin tutuklandığı belirlendi. 78 şüphelinin yakalanması için Kayseri merkezli İstanbul, Ankara, İzmir, Nevşehir ve Bartın’da operasyon başlatıldı.

Gözaltına alınan zanlılar, sağlık kontrolü için Kayseri Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne getirildi.