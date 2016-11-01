Kayseri OSBde 5 arsa satıldı

KOSB Konferans Salonu’nda 6 firmanın katıldığı ihalede, satışa çıkarılan 11 arsadan 5’i yaklaşık 5 milyon TL karşılığında satıldı. İhale öncesi konuşan KOSB Idare Heyeti Başkanı Tahir Nursaçan, ihalenin kente ve Organize Sanayi Bölgesi’ne hayırlı olması temennisinde bulunarak, göreve geldikleri günden bu yandan şeffaf bir idare sergilediklerini kaydetti. Nursaçan, “Kayseri Organize Sanayi Bölgesi yönetimi olarak göreve geldiğimiz günden itibaren şeffaf olacağımızı söyledik. Allah’a şükürler olsun, tüm arsaları da ihale metoduyla bugüne kadar sattık. Bugün Kayseri Organize Sanayi’de yeniden 11 tane arsamızın ihalesi var. Katılımınızdan ötürü yeniden hepinize teşekkür ediyorum. İnşallah bu ihale de şehrimiz ve Kayseri Organize Sanayi Bölgemiz için ve ihaleye girerek arsalarımızı alan kıymetli sanayicilerimiz için hayırlı olmasını temenni ediyorum. Kayseri Organize Sanayi Bölgesi, Türkiye’nin en önemli üslerinden bir tanesi. Yaklaşık rakamlara baktığımız süre 65 bin civarında çalışanının olduğu, 2 milyar dolar gibni ihracatın olduğu bir yer. Bunun 40 yıl öncesine baktığımız vakit 3 milyon metrekarelik bir organize sanayi idi, bugün elhamdülillah 12 milyon metrekarelik, kendi içerisindeki asfalt yolları 150 kilometreyi bulan bir Kayseri OSB’den bahsediyoruz. Biz idare olarak şu hassasiyeti gütmeye çalıştık, bunlara sizler de şahit oldunuz. Ümit ederim fakat farkına varmışsınızdır. Biz Kayseri Organize Sanayi Bölgesini kardeşliğin, sevginin ve saygının, birliğin ve beraberliğin merkezi haline getirmeye çalıştık. Sizlerin de desteğiyle bizim bu gayretimiz artarak devam edecek. Şuanda geçici yeni hizmet binamıza da taşındık. Dün itibariyle Melikgazi Belediyemizin bize göndermiş olduğu yazıda binanın boşaltılması gerekiyordu. Yapılan teknik analizler ve çalışmalar sonucunda çıkan netice yapı depreme dirençli yok, güçlendirilmesi de dürüst bulunmayan bir yapı olduğu için biz de inşallah siz kıymetli sanayicilerimize değer bir ülkü getirdik” ifadelerini kullandı.

Turan Bulut