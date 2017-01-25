Kayseri OSB'de çarklar güneş enerjisiyle dönüyor

KAYSERİ (AA) – MURAT ASİL- Kayseri Organize Sanayi Bölgesindeki (KOSB) fabrikaların gündüz tükettiği elektriğin yüzde 20’si, kentte 1 milyon metrekarelik alanda kurulu bulunan güneş enerjisi santrallerinden sağlanıyor.

Bölgedeki fabrikaların elektrik ihtiyacını karşılamak amacıyla KOSB’un hemen yanı başında kurulan ve Türkiye’nin en büyük güneş enerjisi santrali olduğu belirtilen tesis, yıllık 51 megavat kurulu güce sahip.

KOSB Yönetim Kurulu Başkanı Tahir Nursaçan AA muhabirine yaptığı açıklamada, 22 milyon metrekarelik alanla Türkiye’nin en büyük 5. organize sanayi bölgesi olduklarını söyledi.

Türkiye’nin göz bebeği üretim üssünde 70 bin kişinin istihdam edildiğini belirten Nursaçan, birçok alanda Türkiye’ye öncü olan bölgelerinin güneş enerjisinden elektrik üretmekte de öncü olacağını ifade etti.

Fabrikaların yanı başında hayata geçirilen projeyle ilk aşamada 6 megavat elektrik üretimi sağlandığını anlatan Nursaçan, şöyle devam etti:

“Yönetim kurulu olarak göreve geleli 1 yıl oldu. Görevi devraldıktan sonra güneş enerjisinden elektrik üretimine daha ciddi yatırımlar yapma kararı aldık. Harekete geçtik ve 50 milyon dolar yatırımla güneş enerjisinden 51 megavat üretim sağlar hale geldik. 2016 yılı itibarıyla da büyük çoğunluğunu bitirmiş durumdayız. Yaklaşık 6 megavatlık bir tesisken 1 yıl içinde kapasiteyi 51 megavata çıkardık.”

– “60 bin konutu aydınlatabilecek bir tesis”

Nursaçan, tesis sayesinde organize sanayi bölgesindeki fabrikaların elektrik ihtiyaçlarının bir bölümünün karşılandığını ve ülke ekonomisine ciddi katkı sağlandığını vurguladı.

Hem fiziki alt yapısıyla hem de teknik donanımıyla Türkiye’ye örnek bir tesis kurduklarını belirten Nursaçan, şunları kaydetti:

“KOSB’de gündüz kullanılan elektriğin yüzde 20’sini bu tesisten çevreci enerjiyle sağlayabiliyoruz. Hatları da fazla meşgul etmeden burada üretip hemen yakınındaki işletmelerde kullanabiliyoruz. Ülkemizin 7 milyon dolarlık doğalgaz ihtiyacını azaltan bir tesisi Kayseri sanayisine ve ülkemize kazandırmanın gururunu yaşıyoruz. Diğer yandan burası yaklaşık 60 bin konutu aydınlatabilecek kapasiteye sahip. Türkiye’de tek başına 51 megavat enerji üreten tesis yok. Bunu, hem modern hem de yüksek teknolojiyi kullanarak yaptık. Buraya 51 megavatlık güneş OSB’si de diyebiliriz. Aynı zamanda bu işten sağlanan geliri sanayicimize ve sanayimize hizmet olarak yansıtıyoruz. İnşallah, bu teknolojileri üreten fabrikaları da Kayseri’ye kazandırmanın gayreti içinde olacağız. Ülkemiz için bu tür yatırımların artmasını temenni ediyorum.”