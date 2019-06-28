KAYSERİ (AA) – Kayseri'de Büyükşehir Belediyesi ile Anadolu Sağlık Turizmi Derneğinin iş birliğiyle Kayseri Sağlık Turizmi Çalıştayı düzenlendi.

Anadolu Selçuklu Devleti Sultanı I. Gıyaseddin Keyhüsrev'in kız kardeşi Gevher Nesibe'nin vasiyeti üzerine 1204 yılında yaptırdığı tarihi şifahanede gerçekleştirilen çalıştayın açılışında konuşan Sağlık Bakan Yardımcısı Emine Alp Meşe, artık sadece Türkiye vatandaşlarının değil, diğer ülkelerden yüzbinlerce hastanın da en yüksek kalitede sağlık hizmeti almak için Türkiye'yi tercih ettiğini söyledi.

Türkiye'ye sağlık turizmi kapsamında hasta gelen ülkelerin başında Azerbaycan, Irak ve Almanya'nın geldiğini anlatan Meşe, "Uluslararası hastaların en çok tercih ettiği şehirler İstanbul, Ankara, Antalya, İzmir, Erzurum ve Yalova. Bu şehirlerde genel turizm destinasyonu olması ve özel hastane gruplarının bulunması tercih sebebidir. Sağlık ve tıbbi nedenlerle gelen yabancı ziyaretçi ve yurt dışında ikamet eden vatandaşlardan elde edilen turizm geliri 2018 yılında 1 milyon 110 bin 843 dolar olarak gerçekleşmiştir. 2018 yılında sağlık turizmi ve turistin sağlığı kapsamında ülkemizde 551 bin 748 hastanın sağlık hizmeti aldığı görülmüştür." diye konuştu.

Meşe, Kayseri'nin Türkiye'deki en kapsamlı şehir hastanelerinden birini bünyesinde barındırdığını, mevcut üniversite hastaneleri ve özellerin de varlığı dolayısıyla 2019 yılı için kentin sağlık turizminde tercih edilebilirliğinin artmasını beklediklerini kaydetti.

Kentin turizm potansiyeline dikkati çeken Meşe, "Selçuklu medeniyetinin en özgün eserlerini bulunduran şehir merkezinin yanında kış turizminde Erciyes, görsel ve tarihi zenginlikleriyle Soğanlı ve Erdemli vadileri, eşsiz ve doğal güzellikleriyle Ürgüp, Göreme, Kapuzbaşı Şelaleleri, Sultan Sazlığı ile Kayseri turizm alanında ciddi potansiyeli olan ender illerimizdendir. Kayseri'nin turizm potansiyeli, sağlık turizmi alanındaki gelişmeleri destekleyici bir altyapı sunmaktadır. Yönetim kurulu başkanlığı yaptığım Uluslararası Sağlık Hizmetleri AŞ (USHAŞ) ile hedefimiz Türkiye'yi sağlık turizminde dünyanın en başarılı markası haline getirmektir. USHAŞ'ın paydaş olduğu ilk çalıştay bu çalıştaydır." ifadelerini kullandı.

– 3 yılda Bahreyn'den 193 hasta

Erciyes Üniversitesi (ERÜ) Rektörü Prof. Dr. Mustafa Çalış ise Kayseri'nin ERÜ hastaneleri, Şehir Hastanesi ve özel hastaneleri ile bir sağlık üssü haline geldiğini ve bölgedeki kentler tarafından tercih edildiğini söyledi.

ERÜ'nün sağlık alanındaki modern yapısına dair bilgiler paylaşan Çalış, şunları kaydetti:

"Üniversitemiz bünyesinde GENOM ve Kök Hücre Merkezi, erişkin ve çocuk kemik iliği nakil merkezi Türkiye'nin en kompleks kemoterapi, radyoterapi merkezlerinin bulunması, karaciğer böbrek ve kornea nakil merkezlerinin olması önemli etkenlerdir. Bahreyn Krallığı ile yapılan iş birliği sonucu son 3 yılda sadece Bahreyn'den 193 hasta gelmiştir ve üniversite hastanelerinde tedavi olmuştur."

Kayseri Valisi Şehmus Günaydın da Kayseri'nin sağlık turizminden yeterli payı alması için acentelerin ve alanındaki uzmanların 815 yıllık Gevher Nesibe Şifahanesi'nde bir araya geldiğini ifade etti.

Büyükşehir Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç ise Kayseri'yi sağlık turizminde hak ettiği yere taşımak için bu çalıştayı gerçekleştirdiklerini, sonuçların değerlendirileceğini ve gerekli adımların atılacağını aktardı.

Kayseri Ticaret Odası (KTO) Yönetim Kurulu Başkanı Ömer Gülsoy da 2018 rakamlarına göre Türkiye'ye 40 milyon turist geldiğini, turizm gelirinin ise 30 milyar dolara ulaştığını anlattı.

Cumhurbaşkanlığı Sağlık ve Gıda Politikaları Kurulu üyesi Sema Ramazanoğlu da sağlık turizminin önemine dikkati çekti.

Çalıştaya, AK Parti Kayseri Milletvekili İsmail Tamer, Cumhurbaşkanlığı Sağlık ve Gıda Politikaları Kurulu üyesi Ümmü Gülşen Öztürk, ERÜ Tıp Fakültesi Hastaneleri Başhekimi Prof. Dr. Ahmet Güney, ilçe belediye başkanları ve turizm acente yetkilileri katıldı.

İki gün sürecek çalıştay, sağlık turizmi alanındaki oturumlarla devam edecek.