ANKARA (AA) – Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, FETÖ’yü milletin başına musallat eden temel nedenin, milli, manevi değerlere baskı ve ötekileştirme politikaları olduğunu belirterek, “Biz bu anlayışı kökten değiştirmek, milletle devleti kucaklaştırmak için böyle adımlar attık. Artık terör örgütlerine karşı acımasız, vatandaşına karşı merhametli bir devlet var. Bugün artık hukuktan, adaletten ayrılmayan, insanı merkeze alan bir bakış açısı var. İnşallah bu anlayış her alanda kök saldıkça, devletin tüm kademelerine yerleştikçe şahıslardan kaynaklanan bazı eksikler de ortadan kalkacak.” dedi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, bir davet salonunda gerçekleştirilen Kayseri Sanayi Odası Ödül Töreni’ne katıldı.

Türkiye’nin tarihte yaşadığı en büyük ihanetlerden biri olan 15 Temmuz darbe girişimini milletin, devletine, seçilmiş hükümetine sahip çıkması sayesinde boşa çıkardığını belirten Erdoğan, bu ihanetin başarısız olmasının sebebinin, milletin, göğsünü kurşunlara, bombalara siper etmesi olduğunu kaydetti.

Erdoğan, şöyle konuştu:

“FETÖ’cü teröristler bu ülkeyi teslim alamadılarsa ‘Rabbi yessir vela tuassir Rabbi temmim bi’l-hayr’ diyerek ellerinde bayrak, yüreklerinde iman, dillerinde tekbirlerle yürüyen ak sakallı dedelerimiz, ak saçlı ninelerimiz sayesindedir. Üstad Sezai Karakoç diyor ya ‘Geceye yenilmeyen her kişiye, ödül olarak bir sabah, bir gündüz ve bir güneş vardır’ diyor ya. İşte 15 Temmuz’da kapkaranlık başlayan o geceyi, aydınlık bir sabaha tebdil edenler, mübarek kanlarıyla meydanları, caddeleri, sokakları sulayan aziz şehitlerimizdir, gazilerimizdir. Bu günümüz ve geleceğimiz için ne o gece yaşanan ihaneti ne de bu milletin ortaya koyduğu destansı direnişi unutmamalıyız. Akif merhum diyor ya ‘Geçmişten adam hisse kaparmış. Ne masal şey! Beş bin senelik kıssa, yarım hisse mi verdi? Tarihi ‘tekerrür’ diye tarif ediyorlar. Hiç ibret alınsaydı, tekerrür mü ederdi? ‘ Evet. Hep birlikte o geceden ibret alarak kendimizin ve çocuklarımızın bir daha böyle acılar yaşamasına asla müsaade etmeyeceğiz.”

Bu konuda toplumun her kesimine düşen görevler bulunduğunu anlatan Erdoğan, öncelikle Fetonun 40 yıl boyunca topluma nasıl bu kadar sirayet edebildiğini, bu kadar iyi örgütlenebildiğini kavramak gerektiğini söyledi.

Erdoğan, konuşmasını şöyle sürdürdü:

“Bu yapıyı, milletimizin başına musallat eden temel neden, milli ve manevi değerlerine bağlı insanlara yönelik baskılardır. Ötekileştirme politikalarıdır. Biz bu anlayışı kökten değiştirmek, milletle devleti kucaklaştırmak için böyle adımlar attık. Artık terör örgütlerine karşı acımasız, vatandaşına karşı merhametli bir devlet var. Bugün artık hukuktan, adaletten ayrılmayan, insanı merkeze alan bir bakış açısı var. İnşallah bu anlayış her alanda kök saldıkça, devletin tüm kademelerine yerleştikçe şahıslardan kaynaklanan bazı eksikler de ortadan kalkacak. Bu örgütle mücadelenin kolay ve kısa vadeli olmadığını hepimiz çok iyi idrak etmeliyiz. Su uyur, Fetocular uyumaz.”

Helali haram, haramı helal kılacak kadar akidesi bozuk bir yapı bulunduğunu unutmamak gerektiğini vurgulayan Erdoğan, “Şimdi artık ondan da şüphelenmeye başladım. Tabanı ibadet, ortası ticaret, tavanı ihanet olan bir yapı bu yapı. Örgütün sosyal medya, fısıltı gazetesi ve deşifre olmamış militanları aracılığıyla yaptığı algı operasyonlarına karşı ben tüm vatandaşlarımızın uyanık olmasını istiyorum.” dedi.

Erdoğan, örgütün, mağduriyet edebiyatı üzerinden kendini aklamaya, insanların kafasını karıştırmaya çalıştığını belirterek, şunları kaydetti:

“Şunu bir kez daha altını çizerek ifade etmek istiyorum. Devletimiz ve yargımız, maruz kaldığımız bu büyük ihanete rağmen aklıselimini, sağduyusunu muhafaza ederek süreci yürütüyor. İlgili tüm kurumlarımız örgüte bulaşan ve bulaşmayan, bunları ayırt ederek, kılı kırk yararak bu mücadeleyi sürdürüyor. Bu mesele benim şahsi meselem veya bir partinin meselesi değildir. Bu mesele milletimiz ve devletimiz için bir beka meselesidir. Böyle olduğu için de bu yapıyı ve 17-25 Aralık’tan sonra tüm uyarılara rağmen, tüm ikazlara rağmen örgütün arkasında duranları tasviye etmek, onlara hukuk içinde hesap sormak bizim boynumuzun borcudur. Topluma ve devlete sirayet eden bu habis uru tamamen temizleyinceye kadar da mücadelemizi sürdüreceğiz.”

– Notlar

Ödül törenine Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın eşi Emine Erdoğan, bakan ve milletvekillerinin de aralarında bulunduğu çok sayıda davetli katıldı.

Törende ödül almaya hak kazananlara ödülleri, Cumhurbaşkanı Erdoğan, 11. Cumhurbaşkanı Gül, Başbakan Binali Yıldırım tarafından takdim edildi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, ödül almak üzere sahneye gelen bir iş kadınının kendisine TOBB Başkanı Hisarcıklıoğlu’nun da Ankara’da bir alışveriş merkezi olduğunu aktardığını belirtti. Erdoğan, Hisarcıklıoğlu’na dönerek, “Doğru ya Ankara’da, komşuyuz. Ankara’da ve döviz üzerinden. Ne olursa olsun ama TL olsun. Sen şimdi onu 2,5 diyorsun onu TL’ye indirmek suretiyle anlaştık.” dedi.

(Bitti)