Kayseri şehidini uğurladı!

Tunceli’nin Pülümür İlçesine ast Sarıgöl Köyü çevresinde 2 bin 500 rakımlı Mahmutboğazının karla astarlı dağlık arazisine düşen helikopterde 7’si polis, 1’i hakim, 1’i astsubay ve 3 mürettebat elde etmek üzere 12 birey şehit olmuştu. Şehitlerden Polis Ahmet Âlem Kilci’nin cenazesi son yolculuğuna uğurlanmak için Kayseri’ye getirildi. Bağımsızlık Mahallesi’ndeki baba evine getirilen şehit Kilci’nin cenazesi, burada helallik alınmasının ardından namazın kılınacağı Hacılar İlçesi Cami Kebir’e getirildi. Burada Kilci’nin yakınları, şehidin tabutuna sarılarak gözyaşı döktü. Şehit Polis Kilci’nin 14 yaşındaki kardeşi Yusuf Kaan, ağabeyinin tabutu üstünde bulunan fotoğrafa uzun zaman bakarak gözyaşı döktü. Yusuf Kaan’ı arkadaşları avuntu etmeye çalıştı. Şehidin annesi Dilber Kilci de, “Oğlum sen ağırlamayı severdin, ağırla misafirlerini. Sana koşa koşa geleceğim yavrum” diyerek gözyaşı döktü.

Cami Kebir’de öğle namazını müteakip İl Müftüsü Şahin Güven’in kıldırdığı cenaze namazının arkasında şehit Kilci’nin cenazesi defnedilmek üzere Polis Şehitliği’ne götürüldü.

Cenaze namazına Vali Süleyman Kamçı, AK Parti Kayseri Milletvekili Taner Yıldız, belediye başkanları, kurum kuruluş müdürleri, askeri erkan, emniyet personeli, şehidin ailesi, yakınları ve vatandaşlar katıldı.

Ali Göç – Turan Bulut