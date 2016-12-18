Kayseri şehidinin naaşı memleketine getirildi

Kayseri’de çarşı iznine meydana çıkan askerlere yönelik düzenlenen bombalı saldırıda şehit olan Piyade Er Abdul Samet Özen’in naaşı Kayseri’den havalanan uçakla Kocaeli Cengiz Topel Havaalanına getirildi. Şehidin naaşını Ulusal Savunma Bakanı Fikri Işık, Kocaeli Valisi Hasan Basri Güzeloğlu, şehidin annesi, babası ve aile yakınları karşıladı. Şehidin Türk bayrağına sarılı tabutu, askerler kadar omuzlarda taşınarak cenaze aracına konuldu. Şehidin naaşı sonra konvoy eşliğinde baba evine götürüldü.

Şehit Abdul Samet Özen’in cenazesi yarın öğle namazının ardından Kandıra’nın Süllü Köyü’nde son yolculuğuna uğurlanacak.