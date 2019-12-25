Kayseri Şehir Hastanesinde sağlığına kavuşan Meksikalı hastadan Türk bayraklı kutlama
KAYSERİ (AA) – Kayseri Şehir Hastanesinde gördüğü tedavinin ardından sağlığına kavuşan Meksikalı hasta, ülkesindeki doğum gününde Türk bayraklı kutlama yaptı.
İl Sağlık Müdürlüğünden yapılan yazılı açıklamaya göre, Meksikalı Enrique Gudino Magana, eylül ayında Kapadokya'da tatil yaparken mide kanaması geçirdi.
Oğlu tarafından Kayseri Şehir Hastanesine getirilen Magana'nın midesindeki kanama "endoskopik girişimsel" işlemle durduruldu.
Sağlığına kavuştuktan sonra ülkesine dönen Enrique Gudino Magana, çocukları ve torunları ile 66'ncı yaş gününü kutladı.
Doğum günü kutlamasında ay yıldız armalı kıyafet giyen Magana'nın doğum günü pastası da ay yıldız şeklinde oldu.
Torunları ve çocuklarıyla Türk bayraklarıyla çekilen fotoğraflarını Sağlık Turizmi Sorumlu Hekimi Uzman Dr. Ahmet Gür'e e-postayla gönderen Magana, şunları yazdı:
"Şehir Hastanesi ekibi olarak bana kendi ailenizden biriymişim gibi çok kibar davranarak büyük ilgi gösterdiniz. Tecrübeli ve özveriyle beni sağlığıma kavuşturmak için uğraştınız. Bu uğraşlar sonrasında sağlığıma kavuşarak ülkeme döndüm. Sizlerin sayesinde 66'ncı yaş günümü çocuklarım ve torunlarımla kutladım. Siz Türk doktorlarına ve hastane çalışanlarına, ailemle bu mutluluğu bize yaşattığınız için şükranlarımı sunuyorum."
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