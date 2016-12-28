Kayseri ve Niğde'den Suriyelilere yardım

KAYSERİ/NİĞDE (AA) – Memur-Sen Kayseri Şubesi’nin “Halep’i Açlıktan, İnsanlığı Utançtan Kurtar” kampanyası kapsamında topladığı 55 ton unun yüklendiği 2 tır, İblid’teki kamplara ulaştırılmak üzere Kilis’e gönderildi.

Memur-Sen Kayseri İl Temsilcisi Aydın Kalkan, bir un fabrikasının önünde düzenlenen törende, kampanya kapsamında 55 ton un toplandığını belirtti.

Suriye’de insanlığın basiretinin bağlandığı, vicdanların taşlaştığı, kalplerin katılaştığı bir anın yaşandığını dile getiren Kalkan, tarih boyunca dokunulmaz olarak kabul edilen çocukların bugün katliamların, zulümlerin merkezine yerleştirildiğini ifade etti.

Suriye’den yükselen feryatlara Kayseri halkının duyarsız kalmadığını aktaran Kalkan, tırların sadece un değil, samimiyet, muhabbet ve sevgi de götürdüğünü söyledi.

Açıklamanın ardından un yüklü 2 tır, dualarla uğurlandı.

– Niğde

Yüksek Öğrenim Kredi ve Yurtlar Kurumu (KYK) tarafından “Halep Bizdir, Halep Bizdendir, Halep Bizimledir” adı altında başlatılan yardım kampanyasına, Ömer Halisdemir Üniversitesi öğrencileri yoğun ilgi gösteriyor.

Kampanya kapsamında Niğde’deki 6 KYK yurdunda kalan gençler, yerel halkın da katkılarıyla Haleplilere yardım elini uzatıyor.

KYK İl Müdürü Faruk Boduroğlu, AA muhabirine yaptığı açıklamada, yurtlarda kalan yaklaşık 7 bin 600 öğrencinin kampanyaya destek verdiğini belirterek, “Öğrencilerimiz gruplar halinde, yurtlarda görevlendirdiğimiz memurlar refakatinde esnafları, kamu kurum ve kuruluşları dolaşarak yardım almaya çalışıyorlar.” dedi.

İl müdürlüğüne bağlı altı yurtta toplanan yardımların gıda, giyecek, mutfak, barınma ve temizlik malzemeleri olarak gruplandırıldığını aktaran Boduroğlu, “Yurtları ayrı ayrı görevlendirdik.Yurtlarımızdan biri sadece gıda maddesi, diğeri giyecek, başka yurda da çadır, battaniye gibi malzemeleri toplamalarını söyledik. Yaptığımız yardımlar Haleplilere, savaş nedeniyle Halep’ten ayrılan vatandaşlara ulaştıracağız.” şeklinde konuştu.

Öğrencilerden Aysun Bitirim de kampanyaya destek verdiğini, insanların her zaman birbirine yardım etmesi gerektiğini vurguladı.

Öğrencilerden Duygu Sarı ise Halepliler için atkı bere örmeye başladığını ifade ederek, “Bir atkı ördüm, örmeye de devam ediyorum. Derslerimden arta kalan vakitlerde daha çok akşam ders çıkışlarında örüyorum.” ifadesini kullandı.

Toplanan yardım malzemeleri, 2 Ocak’ta KYK tarafından Türk Kızılayı Niğde Şubesi’ne teslim edilecek.