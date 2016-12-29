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29 Aralık 2016 Perşembe

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Kayseri'de 2 yolcu otobüsü devrildi

– Sarız ilçesinde 2 yolcu otobüsünün devrilmesi sonucu ilk belirlemelere göre 17 kişi yaralandı

29 Aralık 2016 Perşembe, 12:10

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KAYSERİ (AA) – Kayseri’nin Sarız ilçesinde 2 yolcu otobüsünün devrilmesi sonucu ilk belirlemelere göre 17 kişi yaralandı.

Kayseri-Kahramanmaraş karayolu Yeşilkent mevkisinde kar yağışı ve kaygan zemin nedeniyle kontrolden çıkan 2 yolcu otobüsü devrildi.

Kaza yerine çok sayıda ambulans, jandarma ve polis ekibi sevk edildi.

İlk belirlemelere göre yaralanan 17 kişi ise Sarız Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Ekiplerin kaza yerindeki çalışması sürüyor.

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