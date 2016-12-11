Kayseri'de 58 bin 320 paket gümrük kaçağı sigara ele geçirildi

KAYSERİ (AA) – Kayseri’de bir kamyona gizlenmiş 58 bin 320 paket gümrük kaçağı sigara bulundu.

Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, Kayseri-Malatya karayolu kent girişindeki kontrol noktasında bir kamyonu durdurdu. Kamyonda, ev eşyaları arasına gizlenmiş 58 bin 320 paket gümrük kaçağı sigara ele geçirildi.

Gözaltına alınan E.G. ve H.Ç, Kayseri Eğitim ve Araştırma Hastanesinde sağlık kontrolünden geçirildi.

Zanlıların emniyetteki işlemleri sürüyor.