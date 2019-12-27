Kayseri'de “7. Ahde Vefa Gecesi” düzenlendi

KAYSERİ (AA) – Kayseri Spor Adamları Derneği tarafında organize edilen "7. Ahde Vefa Gecesi", Kadir Has Kongre Merkezi'nde düzenlendi.

Gecede, çeşitli branşlarda sporcu, antrenör ve hakem olarak hizmet veren 19 kişiye plaket takdim edildi.

Törende konuşan Kayseri Spor Adamları Derneği Başkanı Halil Severcan, Kayseri'de spora hizmet eden duayenleri onurlandırmak için böyle bir organizasyon yaptıklarını söyledi.

Etkinliği düzenlemekteki tek amaçlarının, geçmişten günümüze kentte spora emek veren kişileri bir araya getirmek olduğunu belirten Severcan, şunları kaydetti:

"Burada olmaktan çok mutluyum. Buraya gelen herkese ahde vefa adına teşekkür ediyorum. Aramızda dünya, olimpiyat şampiyonu çıkarmış hocalarımız var. Aramızda ak saçlı, futbolun, voleybolun, basketbolun tarihini yazmış abilerimiz var. Kayserispor'a, Erciyesspor'a şampiyonluk yaşatan başkanlarımız var. Bizim bu geceyi yaparken hiçbir beklentimiz yok. Bizim tek beklentimiz, büyüklerle küçüklerin, arkadaşların buluşması, dertleşmesi ve onların mutluğunu görmektir. Onların mutlu olması beni de çok mutlu ediyor. O yüzden, yaşım 74 ama 24 yaşındaki gençler kadar koşturuyorum. Mümkün oldukça da koşturacağım. Bu etkinlikte emeği geçen herkese teşekkür ederim."

Konuşmaların ardından, spora katkı sağlayan hayatını kaybetmiş kişiler de fotoğrafları ve öz geçmişlerinden oluşan slayt gösterisiyle anıldı.

Katılımcıların duygularını dile getirdiği, anılarını anlattığı gece, Kayseri'de spora katkı sağlayan 19 spor adamına plaket ve onu belgesi verilmesinin ardından sona erdi.