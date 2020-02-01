Kayseri'de aileler, karla kaplanan parkın eğimli arazisinde kaydı
KAYSERİ (AA) – Kar yağışının etkili olduğu Kayseri'de aileler, Talas ilçesindeki parkın eğimli bölümünde fırın tepsisi, poşet ve leğenle kayarak eğlendi.
Mevlana Mahallesi'ndeki Rifat Yıldırım Parkı'nın eğimli arazisini dolduran çocuklar ve aileleri, yanlarına aldıkları fırın tepsisi, poşet, naylon, leğen, meyve kasası ve kızakla kaydı.
Köksal Özdemir, AA muhabirine, kayak yaparak güzel bir gün geçirdiklerini söyledi.
Çocukluk yıllarındaki gibi oğluyla beraber poşetle kaydıklarını belirten Özdemir, "Gün burada güzel geçiyor. Her zaman Erciyes'e çıkma fırsatı bulamıyoruz. Çocuklar da evde sıkılınca kayak merkezi tadında olan bu yerimize gelip eğleniyoruz. Poşetle kaydık. Çocuğum da çok mutlu oldu." diye konuştu.
Azra Karan da kuzenini ziyaret etmek için Adana'dan geldiklerini belirterek, hava şartlarından dolayı Erciyes'e gidemedikleri için burada kızakla kaydıklarını ifade etti.
Emine Karan ise burada çok eğlendiklerini dile getirerek, "Erciyes'e çıkacaktık ama yollar kapalıydı. Ailemizle vakit geçirmek için çok güzel bir yer. Burası Erciyes'i aratmadı. Zaten biz burayı görünce 'küçük Erciyes' dedik. Çok eğlenceli ve herkesin gelmesini tavsiye ederiz." dedi.
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