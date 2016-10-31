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Kayseri'de asri mezarlık düzenlemesi

31 Ekim 2016 Pazartesi, 15:25
Kayseri'de asri mezarlık düzenlemesi

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KAYSERİ (AA) – Kayseri Büyükşehir Belediyesi tarafından asri mezarlıkta yapılacak cami, gasilhane, hizmet binası ve çevre düzenlemesi çalışmalarının temeli, düzenlenen törenle atıldı.

Törene, Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Çelik, Vali Yardımcısı Mehmet Emin Avcı, AK Parti İl Başkanı Hüseyin Cahit Özden ve vatandaşlar katıldı.

Saygı duruşu ve İstiklal Marşı ile başlayan törende konuşan Çelik, şehit haberiyle güne başladıklarını bunun için sade bir törenle temel atacaklarını ifade etti.

Çelik, daha sonra fotoğraflar üzerinde mezarlıkta yapılacak yenilikler hakkında katılımcılara bilgi verdi.

853 bin metrekarelik alana sahip asri mezarlık için çevre düzenlemesi yapılacak. Kamu kurumları ve vakıflarla varılan anlaşmalarla mezarlık çevresinde bulunan 123 bin metrekarelik alan mezarlık için kullanılacak.

Gasilhane, hizmet binası, taziye evi, yeni abdesthane ve tuvalet de bulunacak yeni çalışmanın 16 milyon liraya mal olacağı bildirildi.

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