Kayseri'de belediye binasında yangın

KAYSERİ (AA) – Kayseri’de Kocasinan Belediyesi hizmet binasının çatısında yangın çıktı.



Merkez Kocasinan ilçesi Gevher Nesibe Mahallesi Tekin Sokak’ta bulunan Kocasinan Belediyesi hizmet binasının çatısında, henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı. Çok sayıda itfaiye ekibi olay yerine yönlendirildi. Polis ekipleri de çevrede güvenlik önlemi aldı.

İtfaiye ekiplerinin yangını söndürme çalışması sürüyor.