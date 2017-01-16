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Kayseri'de belediye binasında yangın

– Kocasinan Belediyesi hizmet binasında yangın çıktı

16 Ocak 2017 Pazartesi, 20:40

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KAYSERİ (AA) – Kayseri’de Kocasinan Belediyesi hizmet binasının çatısında yangın çıktı.

Merkez Kocasinan ilçesi Gevher Nesibe Mahallesi Tekin Sokak’ta bulunan Kocasinan Belediyesi hizmet binasının çatısında, henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı. Çok sayıda itfaiye ekibi olay yerine yönlendirildi. Polis ekipleri de çevrede güvenlik önlemi aldı.

İtfaiye ekiplerinin yangını söndürme çalışması sürüyor.

Kocasinan Belediyesi yangın

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