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Kayseri'de belediye personeline yönelik silahlı saldırı

10 Aralık 2016 Cumartesi, 22:25
Kayseri'de belediye personeline yönelik silahlı saldırı

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KAYSERİ (AA) – Kayseri’nin Sarıoğlan ilçesinde belediyede çalışan çiftin evi ve park halindeki iki otomobiline silahlı saldırı düzenlendi.

Bakarcak Mahallesinde bulunan Sarıoğlan Belediyesi Yazı işleri Müdürü Hikmet Gökkurt ile eşi Emlak İşleri Müdürü Adnan Gökkurt’un evi ve otomobilleri kimliği belirsiz kişilerin silahlı saldırısına uğradı.

Saldırıda yaralanan olmazken, olay yerine gelen polis ekipleri çevredeki güvenlik kameralarını incelemeye aldı.

Hikmet Gökkurt, gazetecilere yaptığı açıklamada, belediyede yolsuzluk yapıldığını iddia etti. Gökkurt, konuyla ilgili açılan soruşturma kapsamında bildiklerini müfettişe anlattığını, saldırının bu nedenle yapılmış olabileceğini kaydetti.

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