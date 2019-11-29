Kayseri'de bıçaklı saldırıya uğrayan bir kişi petrol istasyonuna sığındı
KAYSERİ (AA) – Kayseri'de önce arabasının lastiği kesilen sonra da bacağından bıçaklanan bir kişi akaryakıt istasyonuna sığındı.
Melikgazi ilçesinin Gesi Caddesi'nde, aralarında alacak meselesi bulunan kişiler arasında tartışma çıktı.
Tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine, olay yerinden ayrılmak isteyen O.R'yi, tartıştığı E.E. ve T.A. otomobille takip etmeye başladı.
O.R. peşini bırakmayan ve seyir halindeyken otomobilini sıkıştıran E.E. ve T.A'dan kurtulmak için cadde üzerindeki bir akaryakıt istasyonunun bahçesine aracını park etti.
Takibini burada da devam ettiren E.E. ve T.A, kaçmasını önlemek için O.R'nin içinde bulunduğu otomobilin lastiğini bıçakla kesti.
Saldırganlar, otomobilinden inip akaryakıt istasyonunun marketine doğru koşmaya başlayan O.R'yi bacağından bıçaklayarak kaçtı. Yaralı O.R, 112 Acil Servis ekibi tarafından Kayseri Şehir Hastanesine kaldırıldı.
Polis, kaçan saldırganları yakalamak için çalışma başlattı.
-
Ankara'da “Uluslararası Filistin Halkıyla Dayanışma Günü” resepsiyonu
-
Ankara'da Kıbrıs gazilerine berat madalyaları takdim edildi
-
Kayseri'de bıçaklı saldırıya uğrayan bir kişi petrol istasyonuna sığındı
-
Ressam Ümit Özmat'ın resim sergisi açıldı
-
Türk-Amerikan Kültür Laboratuvarı kurucusu iki sanatçıdan konser
-
Başkentte “Huacas de Lambayeque” fotoğraf sergisi
YORUM BIRAK
YORUMLAR
EN ÇOK OKUNANLAR
-
01
ÇUMRA’DAN KONYA’YA KÜLTÜR GEZİSİÇumra Belediyesi’nin 2014 yılında başlattığı “40 Kardeş Eğitim ve Kültür Gezileri” devam ediyor. Konuyla ilgili olarak açıklama yapan Çumra Belediye Başkanı Dr.Mehmet Oğuz, gençlere yönelik projeleri olduğunu anlattı. Oğuz, “Bu projelerimizden biri de lise düzeyi ve 12. lifeproof iphone 7 phone cases sınıf öğrencilerini öncelikli olarak kapsayan 40 Kardeş Eğitim ve Kültür Gezileriydi. iphone 7 […]
-
02
Sağlık Bakan Yardımcısı Öğütken:KONYA (AA) – Sağlık Bakan Yardımcısı Ahmet Baha Öğütken, organ bağışının yetersiz olması nedeniyle her yıl yaklaşık 3 bin kişinin hayatını kaybettiğini söyledi. Ögütken, Konya Şeker Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi (Torku) çalışanlarının organ bağışına vermiş olduğu katkı dolayısıyla düzenlenen ödül töreninde, Türkiye’de organ nakli çalışmalarının verimliliğini arttırmak amacıyla 2000’li yılların başlarında bakanlığın koordinasyonu ve […]
-
03
Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanı Ahmet Eşref Fakıbaba:“YEMEDİĞİM BİR ETİ BAŞKASINA YEDİRMEM”Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanı Ahmet Eşref Fakıbaba, Bakanlık tarafından Avrupa’dan ithal edilen etin helal olmadığı yönündeki tartışmalara, “Ben yemediğim bir eti başkasına yedirmem” diye cevap verdi. Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanı Ahmet Eşref Fakıbaba, Bakanlık tarafından Avrupa’dan ithal edilen etin helal olmadığı yönündeki tartışmalara, “Ben yemediğim bir eti başkasına yedirmem” diye cevap verdi. “Bizim […]
-
04
Spor Toto Süper LigSpor Toto Süper Lig’in 22.
-
05
Konya-Antalya yolunda ulaşıma kar engeliİç Anadolu’yu Akdeniz’e bağlayan en kısa yol konumundaki Konya-Antalya yolunda akşam saatlerinde başlayan kar yağışı sonrası ulaşım güçlükle sağlanabildi.