Kayseri'de bir kişi karısını bıçaklayarak öldürdü

KAYSERİ (AA) – Kayseri’de bir kişi tartıştığı karısını bıçaklayarak öldürdü.

Alınan bilgiye göre, Melikgazi ilçesi Fatih Mahallesi’ndeki bir apartmanda oturan Ali Osman K. (47), eşi Meltem K. (38) ile tartışmaya başladı.

Tartışmanın büyümesi üzerine Ali Osman K. mutfaktan aldığı bıçakla eşini yaraladı. Tartışan çiftin sesini duyan komşularının ihbarı üzerine olay yerine gelen polis ekipleri kapıyı açtırarak eve girdi.

Polis kavga anında eşinden kaçmaya çalışan ve aldığı bıçak darbeleriyle balkon kapısının önünde hareketsiz kalan Meltem K’ya ulaştı. Olay yerine gelen 112 acil sağlık ekipleri, kadının hayatını kaybettiğini belirledi. Suçunu itiraf eden Ali Osman K. ise gözaltına alındı.

Çiftin biri evli 3 çocuğu olduğu ve daha önce evini terkeden Meltem K’nın başka bir erkekle bir süre yaşadığı öğrenildi.

Birlikte yaşadığı kişinin cezaevine girmesi üzerine Meltem K’nın tekrar Ali Osman K’ya döndüğü, cezaevinden çıkan kişinin çiftin evine geldiği, onun gitmesinin ardından da tartışmanın çıktığı öğrenildi.