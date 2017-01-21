Kayseri'de birlik ve beraberlik gecesi

KAYSERİ (AA) – Kayseri’de, Dostluk Kulübü tarafından “dostluk, birlik ve beraberlik gecesi” düzenlendi.

Bir otelde düzenlenen programa, Vali Süleyman Kamçı, Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Çelik, Kocasinan Belediye Başkanı Ahmet Çolakbayrakdar ile çok sayıda davetli katıldı.



Vali Kamçı, programda yaptığı konuşmada, birlik ve beraberlik olduğu müddetçe Türkiye’nin var olmaya devam edeceği söyledi.



Yıllarca devam eden birlik ve beraberliğin önemine değinen Kamçı, şunları kaydetti:

“Binlerce yıldır süren birlikteliğimizin devam etmesi için ortak değerlerimizden ve bizi birbirimize bağlayan tarihimizden güç alıyoruz. Bildiğiniz gibi Çerkezler geleneklerine ve devletine olan bağlılığıyla tanınan topluluk olarak ön plana çıkmaktadır. Bu güzel özelliklerinizin bir yansıması niteliğindeki kültürünüzü yaşatmak dostluk ve beraberlikle bir araya gelmek üzere düzenlenen bu anlamlı gecede olmaktan dolayı memnuniyet duyuyorum. Binlerce yıldır devam eden dostluğumuzun, devletimizin çatısı altında huzur, barış ve güven içerisinde devam etmesini temenni ediyorum.”

Başkan Çelik de birlik ve beraberliğe vurgu yapılan böyle bir geceye katılmaktan dolayı duyduğu memnuniyeti dile getirdi.

Program sonunda Kamçı ve Çelik’e plaket verildi.