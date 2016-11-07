Kayseri'de cinayet

KAYSERİ (AA) – Kayseri’nin Develi ilçesinde bir bankanın şube müdürü, şubede temizlik işçisi olarak çalışan kadının boşanma aşamasındaki eşi tarafından silahla vurularak öldürüldü.

Edinilen ilgiye göre, ilçedeki bir banka şubesinde çalışan A.Y’nin boşanma davası açtığı eşi Nurettin Y, şubeye gelerek, güvenlik görevlisini rehin aldıktan sonra kurumun kapısını içeriden kilitledi.

Nurettin Y, pompalı tüfekle şube müdürü Recep Taştan’ı başından vurdu. İhbar üzerine olay yarine gelen 112 Acil Servis ekipleri Taştan’ın hayatını kaybettiğini belirledi.

Polis ekiplerinin müdahalesi sırasında silahla yaralanan Nurettin Y, hastaneye kaldırılırken yolda öldü.

Yaklaşık bir ay önce cezaevinden çıkan Nurettin Y’nin, eşi A.Y’ye, saldırı düzenlemesinden dolayı koruma verildiği, olaydan bir süre önce de banka şubesine gelen Nurettin Y’nin Recep Taştan’ı eşini işten çıkarması yönünde tehdit ettiği öğrenildi.