Kayseri'de “denetimli serbestlik” bölge toplantısı

KAYSERİ (AA) – Kayseri Cumhuriyet Başsavcısı Orhan Usta, denetimli serbestlik uygulamasının ceza infaz sistemi içerisinde yerini aldığı 2005’ten bu yana 1 milyon 20 bin 64 kararın infazının denetimli serbestlik müdürlüklerince yerine getirildiğini belirtti.

Adalet Bakanlığı Ceza ve Tevkifevleri Genel Müdürlüğünce yürütülen “Elektronik İzleme Sistemine Geçişte Denetimli Serbestlik Hizmetlerinin Kurumsal Kapasitesinin Güçlendirilmesi Avrupa Birliği Eşleştirme Projesi” kapsamında Kayseri’de bir otelde bölgesel toplantı düzenlendi.

Kayseri Cumhuriyet Başsavcısı Orhan Usta, toplantıda yaptığı konuşmada, denetimli serbestlik uygulamasının ceza infaz sistemine 2005 yılında dahil olduğunu anımsattı.

Geride kalan 12 yılda denetimli serbestliğin ceza infaz sisteminde önemli bir noktaya geldiğine dikkati çeken Usta, “Halen de sistemin geliştirilmesi, güçlendirilmesi, daha iyiye gitmesi ve başarılı çalışmalara imza atabilmesi için çalışmalar son hızla sürdürülmektedir. Denetimli serbestlik uygulamasının ceza infaz sistemimiz içerisinde yerini aldığı 2005’ten bu yana 1 milyon 20 bin 64 kararın infazı denetimli serbestlik müdürlüklerince yerine getirilmiştir.” diye konuştu.

Usta, adaletli bir infaz yöntemi için yükümlülerin denetimli serbestlik altında bulundukları süreçte takip altında tutulmalarının önem arz ettiğini dile getirerek, şu değerlendirmede bulundu:

“Denetimli serbestliğin önemli bir parçası olan denetimin güçlendirilmesi amacıyla Nisan 2012’de yapılan yasal düzenlemeyle şüpheli, sanık ve hükümlülerin elektronik izleme yöntemleriyle izlenebilmesine yasal imkan sağlanmış, 2013 yılından itibaren ülkemizde elektronik izleme sistemi uygulanmaya başlanmıştır. Elektronik izleme sistemini daha etkili ve işlevsel hale getirmek, bu alanda bilgi ve deneyim kazanmak amacıyla Adalet Bakanlığı Ceza ve Tevkifevleri Genel Müdürlüğü tarafından ‘Elektronik İzleme Sistemine Geçişte Denetimli Serbestlik Hizmetlerinin Kurumsal Kapasitesinin Güçlendirilmesi Avrupa Birliği Eşleştirme Projesi’ yürütülmektedir. 2015 yılı Ağustos ayında faaliyetlerine başlanılan proje kapsamında, farklı ülkelerdeki elektronik izleme uygulama modelleri değerlendirilmiş, elektronik izleme uygulamasında ihlal standartlarının geliştirilmesi, çalışma prosedürlerinin yeniden tanımlanması, sağlık ve güvenlik politikaları geliştirilmesi gibi çalışmalar yürütülmüştür. Halen 12 denetimli serbestlik müdürlüğünde pilot uygulama çalışmalarına devam edilmektedir.”

Proje yöneticisi ve denetimli serbestlik uzmanı Jos Ter Voert ile Kayseri Denetimli Serbestlik Müdür Vekili Can Deveci de dünyada ve Türkiye’de uygulanan sistemler hakkında sunum yaptı.

Toplantıya, Vali Süleyman Kamçı, Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Çelik, hukukçular, emniyet güçleri ve ilgili dairelerden temsilciler katıldı.