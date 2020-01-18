Kayseri'de Diyarbakır annelerine destek eylemi
KAYSERİ (AA) – Çocuklarının dağa kaçırılmasından HDP'yi sorumlu tutarak 3 Eylül 2019'da HDP İl Başkanlığı binası önüne gelerek oturma eylemi başlatan Diyarbakır annelerine Kayseri'deki anneler destek verdi.
İnsan Hakları ve Mazlumlar İçin Dayanışma Derneği (MAZLUMDER) Kayseri Şubesi, Kayseri Gönüllü Kültür Kuruluşları ve Erciyes Kadın Platformu tarafından Bürüngüz Camisi yanında düzenlenen oturma eylemine dernek yöneticileri ve kadın üyeler katıldı.
Ellerinde, "Çocuklarımızı istiyoruz", "Anaların sessiz çığlıkları vicdanlarınıza sesleniyor", "Evlatlarını alçak terör örgütünün elinden alana kadar annelerimizin yanındayız" ve "Anneler teröre baş kaldırıyor" yazılı afiş ve pankart taşıyan grup, terör örgütüne tepki gösterdi.
Erciyes Kadın Platformu adına konuşan Zeynep Işık, Diyarbakır annelerinin büyük bir azim ve kararlılıkla devam ettirdiği oturma eylemine ilk günden itibaren destek olduklarını, anneleri Diyarbakır'da ziyaret ettiklerini söyledi.
Işık, bundan sonra da Diyarbakır annelerine destek olmaya, çocuklarına kavuşuncaya kadar bu haklı mücadelelerine destek vermeye devam edeceklerini kaydetti.
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Kayseri'de Diyarbakır annelerine destek eylemi
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