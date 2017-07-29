Kayseri'de “Doğal Ürünler Bahçesi ve Pazarı” açıldı

KAYSERİ (AA) – Kayseri’de “Doğal Ürünler Bahçesi ve Pazarı”nın açılışı gerçekleştirildi.

Kayseri Vali Yardımcısı Baha Başçelik, Büyükşehir Belediyesince hayata geçirilen proje kapsamında oluşturulan bahçe ve pazarın açılış töreninde, organik tarımın giderek önem kazandığını, bilinçli tüketim ve gelir seviyesi yükseldikçe bu konudaki algının da artacağını söyledi.

Eski Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı ve Kayseri Milletvekili Taner Yıldız da günümüzde genetiği değiştirilen birçok ürünle karşı karşıya kalındığını söyledi.

Türkiye’de kanserden sonra en önemli hastalıklardan birinin de obezite olduğuna dikkati çeken Yıldız, çocukların hazır yiyecek tüketmelerine engel olunamadığını dile getirdi.

Sulu yiyeceklerden, tam buğday ve çavdar ekmeklerinden uzaklaşıldıkça sindirimin da olumsuz etkinlendiğini belirten Yıldız, şunları söyledi:

“Bizlerin yerli ve kendi öz kaynaklarımızla beraber ürettiklerimizi mutlaka yapabiliyor olmamız lazım. İnsanların genlerini araştırdıklarında dedelerinin ve ninelerinin yediklerini yiyebilenlerin aslında çok daha sıhhatli olduğu bilimsel olarak da tespit edilmiş durumda. İç Anadolu Bölgesi’nde buğday ön planda ve onu besleyen bütün yan ürünlerle beraber gerçek yiyeceklerimize burada ulaşmamız lazım.”

Avrupa’da kahvaltı kültürünün çok fazla olmadığını ama Türkiye’de neredeyse 30’a yakın çeşitle bunun yapılabildiğini aktaran Yıldız, şöyle dedi:

“Burada üretilecek organik ürünler, genetiği bozulmamış, hormonlardan arındırılmış ve sahtelikten uzak yiyeceklerdir. Bir miktar bunların üretiminin az olması bizi yanıltmasın. Bizim hükümetimizin verdiği destek neredeyse burada yapılan masrafın yarısından daha çoğunu karşılamaya dönüktür. Bu destekler artan dozda devam edecektir.”

Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Çelik de Türkiye’de ilk olan bir yatırımı hizmete açtıklarını söyledi.

Projeyle ilgili bilgi veren Çelik, “60 dönümlük bir arazi burası. Burada 54 tane üç ayrı büyüklükte bahçe yaptık. Hepsinin yanında deposu, müştemilat binası, satış binası, her bahçenin yanı başında hazır. Ayrıca bu bölgenin içerisinde bir de bin 500 metresi kapalı, bin 300 metresi açık olmak üzere devasa pazar yeri düşündük ve yaptık.” dedi.

Projede iki ana temel fayda umduklarını belirten Çelik, “Birincisi, bu bölgede özellikle tarımla uğraşan çiftçilerimizi biz eğitelim, organik tarım bilincini geliştirelim, organik tarım üretiminin nasıl olduğunu öğretelim, yeni bir kapı açalım. Katma değeri yüksek ürünler üretme konusunda yeni bir dal açalım buradaki hemşehrilerimize diye düşündük. Birinci faydası buydu. İkinci faydası, tabii ki tüm hemşehrilerimize güvenilir, büyükşehir güvencesiyle temin edebilecekleri ürünlerin sunulacağı mekanlar hazırlamaktı. Doğrusu bu iki faydayı da biz burada sağladığımıza inanıyoruz.” diye konuştu.

Konuşmaların ardından pazarın açılışı yapıldı, konukları bahçeler ve pazar yeri gezdirildi.