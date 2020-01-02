Kayseri'de düve alım desteği bilgilendirme toplantısı yapıldı
KAYSERİ (AA) – Kayseri'de, Tarım ve Orman Müdürlüğü tarafından "Hayvancılık Desteklemeleri Uygulama Tebliği" kapsamındaki düve alım desteği ile ilgili bilgilendirme toplantısı yapıldı.
İl Tarım ve Orman Müdürlüğünde düzenlenen toplantıya il ve ilçelerin süt üreticileri birliği başkanları ile oda ve borsaların temsilcileri katıldı.
Bilgilendirme toplantısında konuşan İl Tarım ve Orman Müdürü Mustafa Şahin, Kayseri'deki üreticilerin mümkün olduğunca alım desteğinden faydalanmalarını istediklerini belirtti.
Kayseri'de 31 Aralık 2019 tarihi itibariyle 18 başvuru yapıldığını aktaran Şahin, "Sarıoğlan, Talas ve Kocasinan'dan 18 başvuru var. Sizlerle bir araya gelmemizdeki asıl amaç, 14 Ocak'a kadar yetiştiricilere bilgi aktarımının sağlanması. Düve alım desteği kapsamında yetiştiricilere 7 bin 500 liralık düvede 3 bin lira, 6 bin liralık manda düvesinde 2 bin 400 lira, 12 bin 500 liralık deve düvesinde 5 bin lira destek veriyoruz." diye konuştu.
Düve alım başvurularının 14 Ocak 2020'de sona ereceğini belirten Şahin, şunları kaydetti:
"Kayseri'deki üreticilerimizin mümkün olduğunca bundan faydalanmasını istiyoruz. Bizim için küçük üretici sektörün sigortasıdır. Biz sektörün sigortasını ayakta tutmaya çalışıyoruz. Cumhurbaşkanlığımız ve bakanlığımız bu şekilde olmasını daha doğru buluyor. Biz de hemfikiriz. İlimizdeki üreticilerimizden, kalan süreyi hızlı bir şekilde değerlendirmesini istiyoruz."
-
Hadim'de karla mücadele çalışmaları devam ediyor
-
Kayseri'de düve alım desteği bilgilendirme toplantısı yapıldı
-
Kapısından 12 yaşında girdiği Trabzonspor'da teknik direktör oldu
-
Sivas'ta il ve ilçe özel idare personeline griple ilgili eğitim verildi
-
İki yıl önce 79 koyunu çaldığı ileri sürülen şüpheli tutuklandı
-
Dünyanın en zorlu yarışı Dakar Rallisi başlıyor
YORUM BIRAK
YORUMLAR
EN ÇOK OKUNANLAR
-
01
ÇUMRA’DAN KONYA’YA KÜLTÜR GEZİSİÇumra Belediyesi’nin 2014 yılında başlattığı “40 Kardeş Eğitim ve Kültür Gezileri” devam ediyor. Konuyla ilgili olarak açıklama yapan Çumra Belediye Başkanı Dr.Mehmet Oğuz, gençlere yönelik projeleri olduğunu anlattı. Oğuz, “Bu projelerimizden biri de lise düzeyi ve 12. lifeproof iphone 7 phone cases sınıf öğrencilerini öncelikli olarak kapsayan 40 Kardeş Eğitim ve Kültür Gezileriydi. iphone 7 […]
-
02
Sağlık Bakan Yardımcısı Öğütken:KONYA (AA) – Sağlık Bakan Yardımcısı Ahmet Baha Öğütken, organ bağışının yetersiz olması nedeniyle her yıl yaklaşık 3 bin kişinin hayatını kaybettiğini söyledi. Ögütken, Konya Şeker Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi (Torku) çalışanlarının organ bağışına vermiş olduğu katkı dolayısıyla düzenlenen ödül töreninde, Türkiye’de organ nakli çalışmalarının verimliliğini arttırmak amacıyla 2000’li yılların başlarında bakanlığın koordinasyonu ve […]
-
03
Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanı Ahmet Eşref Fakıbaba:“YEMEDİĞİM BİR ETİ BAŞKASINA YEDİRMEM”Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanı Ahmet Eşref Fakıbaba, Bakanlık tarafından Avrupa’dan ithal edilen etin helal olmadığı yönündeki tartışmalara, “Ben yemediğim bir eti başkasına yedirmem” diye cevap verdi. Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanı Ahmet Eşref Fakıbaba, Bakanlık tarafından Avrupa’dan ithal edilen etin helal olmadığı yönündeki tartışmalara, “Ben yemediğim bir eti başkasına yedirmem” diye cevap verdi. “Bizim […]
-
04
Spor Toto Süper LigSpor Toto Süper Lig’in 22.
-
05
Konya-Antalya yolunda ulaşıma kar engeliİç Anadolu’yu Akdeniz’e bağlayan en kısa yol konumundaki Konya-Antalya yolunda akşam saatlerinde başlayan kar yağışı sonrası ulaşım güçlükle sağlanabildi.