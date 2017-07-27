KAYSERİ (AA) – Kayseri’de “e-ticaret ve dijital pazarlama zirvesi” düzenlendi.

Kayseri Ticaret Odası (KTO) Başkanı Mahmut Hiçyılmaz, Odanın konferans salonunda gerçekleştirilen zirvede yaptığı konuşmada, 1990’lı yılların başından itibaren ekonominin bir parçası haline gelen e-ticaretin giderek hayatın her alanında etkilerini hissettirdiğini söyledi.

Kısaca e-ticaret olarak adlandırılan elektronik ticaretin, her türlü mal ve hizmet satışının güvenli olarak internet üzerinden gerçekleştirilmesi olduğunu ifade eden Hiçyılmaz, başka bir tanımla e-ticaretin insanların internet ortamındaki belli sistemler üzerinde gerçek ya da sanal ürünleri para karşılığında satın alması işlemi olduğunu belirtti.

Türkiye’de internet kullanıcı sayısı ve buna bağlı olarak e-ticarete ilginin giderek arttığını vurgulayan Hiçyılmaz, e-ticaretin her geçen gün büyüyen hacmiyle Türkiye’de de ticaretin yönünü değiştiren bir hal almaya başladığını kaydetti.

Hiçyılmaz, şöyle konuştu:

“Türkiye ve dünya değişiyor ama Türkiye özellikle dinamik bir ülke olmasından dolayı değişikliklerimiz gelişmiş ülkelere oranla daha da hızlı olmakta. E-ticaret konusunda fazla mesafe kat edebildiğimizi söyleyemiyorum. Çünkü e-ticaret potansiyeli ve ticaret hacmi bakımından gelişmiş ülkelerden gerilerdeyiz ama bizim hedefimiz elbette gelişmiş olan ülkelere yetişmek hatta onları geçerek dünyadaki ilk on ekonomi içerisine girmek. Bunu yapabilmek için kendimizi yenilememiz gerekiyor. Teknolojiye ayak uydurmamız gerekiyor ve yaptığımız iş ne olursa olsun onun daha iyisini yapma noktasında gayret göstermemiz gerekiyor.”

Türkiye’de e-ticaret hacminin toplam ticaret içerisindeki payının yüzde 3 civarında olduğunu aktaran Hiçyılmaz, “Ama İngiltere’de, Almanya’da bu oran yüzde 10’larla, yüzde 20’lerle ifade edilecek rakamlara geliyor. Bunun da daha kolay bir alışveriş sistemi haline geldiğini görüyoruz.” diye konuştu.

Konuşmanın ardından N11.com Güney Anadolu Bölge Müdürü Fethi Dalkılınç, “e-ticaret dünya ve Türkiye rakamları, en çok satılan ürün grupları” konulu sunum yaptı.