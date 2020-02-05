Kayseri'de “Erciyes 2020 Uluslararası Dağ Kayağı Şampiyonası” düzenlenecek
KAYSERİ (AA) – Kayseri'de, Uluslararası Dağ Kayağı Federasyonu (ISMF) tarafından organize edilen Erciyes 2020 Uluslararası Dağ Kayağı Şampiyonası gerçekleştirilecek.
Develi Belediyesinden yapılan açıklamaya göre 8-9 Şubat tarihlerinde Erciyes Hacılar Kapı Tesisleri'nde yapılacak şampiyonada, 44 sporcu mücadele edecek.
Şampiyona hakkında bilgi veren Organizasyon Komitesi Başkanı Yusuf Hakan Özdemir, yarışmaya Kayseri'den ve farklı illerden sporcuların katılacağını belirtti.
Müsabakanın 3 kategoride yapılacağını aktaran Özdemir, şunları kaydetti:
"Yarışma iniş ve çıkıştan ibaret 10 kilometre uzunluğundaki bir parkurda düzenlenecek. Yarışma suni fok derilerinin kayakların altına yerleştirilmesi ile yapılan 1200 metrelik yükselti farkı mesafesini içeren bir dağ tırmanışı ile dağın zirvesinden itibaren kayakla yapılacak inişten oluşuyor. Müsabaka 9 Şubat saat 10.30'da başlayacak ve yarışlar Uluslararası Dağ Kayağı Federasyonundan bir hakem ile teknik denetçi tarafından izlenecek. Hacılar Belediye Başkanımız Bilal Özdoğan'a, Uluslararası Dağ Kayağı Federasyonuna, Türkiye Dağcılık Federasyonuna, Kayseri Gençlik ve Spor İl Müdürlüğüne, Erciyes AŞ'ye ve Hacılar Dağcılık ve Kış Sporları Kulübüne teşekkür ediyor, yarışmaya katılacak sporculara başarılar diliyorum."
-
Kayseri'de “Erciyes 2020 Uluslararası Dağ Kayağı Şampiyonası” düzenlenecek
-
Kırşehir'de kaçak kazı yaptığı ileri sürülen 2 kişi yakalandı
-
Kırşehir'de yağış nedeniyle kerpiç evin bir ölümü çöktü
-
Kibar Gönüllüleri'nden Tuzla Mimar Sinan İlkokulu’na 3 etkinlik sınıfı
-
Eskişehir'de Kristal-İş Sendikası üyeleri arasındaki gerginlik
-
“Mavi Kuş” Konyalı tiyatroseverlerle buluştu
YORUM BIRAK
YORUMLAR
EN ÇOK OKUNANLAR
-
01
ÇUMRA’DAN KONYA’YA KÜLTÜR GEZİSİÇumra Belediyesi’nin 2014 yılında başlattığı “40 Kardeş Eğitim ve Kültür Gezileri” devam ediyor. Konuyla ilgili olarak açıklama yapan Çumra Belediye Başkanı Dr.Mehmet Oğuz, gençlere yönelik projeleri olduğunu anlattı. Oğuz, “Bu projelerimizden biri de lise düzeyi ve 12. lifeproof iphone 7 phone cases sınıf öğrencilerini öncelikli olarak kapsayan 40 Kardeş Eğitim ve Kültür Gezileriydi. iphone 7 […]
-
02
Sağlık Bakan Yardımcısı Öğütken:KONYA (AA) – Sağlık Bakan Yardımcısı Ahmet Baha Öğütken, organ bağışının yetersiz olması nedeniyle her yıl yaklaşık 3 bin kişinin hayatını kaybettiğini söyledi. Ögütken, Konya Şeker Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi (Torku) çalışanlarının organ bağışına vermiş olduğu katkı dolayısıyla düzenlenen ödül töreninde, Türkiye’de organ nakli çalışmalarının verimliliğini arttırmak amacıyla 2000’li yılların başlarında bakanlığın koordinasyonu ve […]
-
03
Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanı Ahmet Eşref Fakıbaba:“YEMEDİĞİM BİR ETİ BAŞKASINA YEDİRMEM”Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanı Ahmet Eşref Fakıbaba, Bakanlık tarafından Avrupa’dan ithal edilen etin helal olmadığı yönündeki tartışmalara, “Ben yemediğim bir eti başkasına yedirmem” diye cevap verdi. Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanı Ahmet Eşref Fakıbaba, Bakanlık tarafından Avrupa’dan ithal edilen etin helal olmadığı yönündeki tartışmalara, “Ben yemediğim bir eti başkasına yedirmem” diye cevap verdi. “Bizim […]
-
04
Spor Toto Süper LigSpor Toto Süper Lig’in 22.
-
05
Konya-Antalya yolunda ulaşıma kar engeliİç Anadolu’yu Akdeniz’e bağlayan en kısa yol konumundaki Konya-Antalya yolunda akşam saatlerinde başlayan kar yağışı sonrası ulaşım güçlükle sağlanabildi.