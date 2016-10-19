Kayseri'de ev yangını

KAYSERİ (AA) – Kayseri’de, yangın çıktığı evde maddi hasar oluştu.

Selçuklu Mahallesi Beşik Sokağı’nda üç katlı binada yer alan dairenin mutfağında henüz belirlenemeyen bir nedenle yangın çıktı.

Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine itfaiye,112 Acil Servis ve polis ekipleri servis geldi.

Yangın itfaiye ekiplerinin müdahalesi sonrasında söndürüldü. Yangın sırasında evde kimsenin bulunmadığı öğrenildi.

Maddi hasarın oluştuğu evde yangının ilk belirlemelere göre tüp sızıntısından çıktığı belirtildi.