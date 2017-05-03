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Kayseri'de evden cephanelik çıktı

03 Mayıs 2017 Çarşamba, 13:35

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KAYSERİ (AA) – Kayseri’de 2 ayrı eve düzenlenen operasyonda 2 kişi gözaltına alındı.

Kayseri İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık Şube Müdürlüğü ekipleri, iki evde silah imalatı yapıldığı yönünde ihbar aldı.

Ekiplerin iki ayrı adreste yaptığı aramalarda, 25 adet çeşitli marka tabancalar için hazırlanmış iskelet, tabancalara ait çok sayıda namlu, şarjör, kılıç gibi kesici ve delici materyaller ele geçirildi.

Olayla ilgili gözaltına alınan E.E ve Y.K. emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

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